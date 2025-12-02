Salta quiere hacer historia y coronarse campeones argentinos de Ligas

Con toda la euforia y el sueño latente, los Seleccionados Sub-13 y Sub-15 de la Liga Salteña de Fútbol viajarán esta noche hacia la provincia de Córdoba para disputar la Gran Final del Nacional de Ligas organizado por el Consejo Federal de AFA.

Ambos planteles salteños pertenecientes a la entidad madre del fútbol salteño partirán hoy a las 23.30 horas vía terrestre hacia Córdoba para disputar el próximo viernes las finales del Torneo Nacional de Ligas con los campeones de la Zona Sur.



Cabe destacar que el combinado Sub-13 de la LSF dirigido por Alejandro Frezotti fue el campeón de la Zona Norte y enfrentará al campeón de la zona Sur, que es el seleccionado de la Liga Deportiva Confluencia de Río Negro, quien se coronó ganador de forma invicta en el certamen realizado en Comodoro Rivadavia.

Por su parte, el seleccionado de la categoría Sub-15 conducido por Gustavo Módica, que se coronó campeon de la zona Norte, enfrentará al seleccionado de la Liga de Neuquén, quien sumó 10 unidades en la tabla sacando 4 puntos de ventaja en la tabla a la Liga del Sur y a la Liga del Oeste que sumaron 6 unidades en el certamen disputado en Comodoro Rivadavia.



Con respecto al viaje anticipado, el presidente de la Liga Salteña, Sergió Chibán resaltó ayer que "decidimos salir mañana (por hoy) a Córdoba para que los niños puedan descansar y llegar bien al partido del viernes que se jugará por la noche”.

En ese sentido aseguró que ”estamos muy ilusionados todos y la dirigencia acompañará al equipo como lo venimos haciendo en los diferentes torneos".

”Agradecemos a los clubes que tuvieron la predisposición para ceder a los jugadores”, concluyó el dirigente salteño.