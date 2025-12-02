Desmantelan una red de estafadores que ofrecía falsos descuentos en boletas de servicios en el sur de Salta

La tranquilidad habitual de Rosario de la Frontera se vio alterada en los últimos meses por un fenómeno que, lejos de pasar inadvertido, terminó por activar una investigación que avanzó en silencio hasta desarticular a una banda dedicada a estafas bajo un mecanismo tan simple como efectivo: ofrecer “beneficios” en el pago de boletas de servicios a cambio de dinero por adelantado.

La maniobra, que atrajo a vecinos de distintos barrios, dejó al descubierto un entramado que, según sospechan los investigadores, operaba bajo una estructura organizada y con tareas claramente distribuidas.

La Policía de Salta, a través de un trabajo meticuloso y coordinado de su Dirección General de Investigaciones, dio un golpe contundente contra la delincuencia organizada en la localidad de Rosario de la Frontera. La operación logró desarticular una banda delictiva dedicada a la estafa bajo la figura de asociación ilícita.

La célula criminal operaba con un engaño que se extendió durante meses: ofrecían a los vecinos la posibilidad de acceder a supuestos beneficios y descuentos significativos en el pago de boletas de servicios públicos. Este modus operandi, que explotaba la vulnerabilidad económica y la confianza de las víctimas, generó un importante caudal de denuncias que puso en marcha la investigación judicial y policial.

Desde Junio: La trazabilidad del engaño

La investigación se remonta al mes de junio, momento en el que se formalizaron las primeras denuncias de damnificados ante la justicia. La División Brigada de Investigaciones 13 tomó la posta y, mediante tareas de inteligencia y análisis de la información recolectada, logró identificar a los principales sospechosos y trazar el alcance de la estructura delictiva. El trabajo de campo de los investigadores fue clave para obtener las pruebas necesarias y solicitar las correspondientes órdenes judiciales.

La etapa de resolución de la causa se concretó con la ejecución de seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Rosario de la Frontera. Los operativos se desarrollaron en los barrios San Antonio, 9 de Julio, Palermo y en la zona Centro, apuntando a los domicilios de los investigados.

El resultado de estos procedimientos fue la detención de los principales investigados, quienes quedaron a disposición de la justicia. Además de las detenciones, se logró el secuestro de elementos de interés cruciales para la causa, que confirman el mecanismo de la estafa.

Entre los objetos incautados se destacan teléfonos celulares -fundamentales para las comunicaciones y coordinación de la banda-, una computadora para el manejo de datos, y un posnet de pago, que se presume era la herramienta utilizada para simular las transacciones o cobrar los montos a las víctimas.

Intervención Judicial

Toda la operación se llevó a cabo con la intervención directa de la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, que dirigió la investigación, y el Juzgado de Garantías 1, que proveyó las órdenes judiciales necesarias. La causa avanza ahora con el material probatorio secuestrado y las declaraciones de los detenidos, quienes deberán responder por los delitos de asociación ilícita y estafa.