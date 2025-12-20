Fuerte control sobre la pirotecnia sonora

A través de una conferencia de prensa, autoridades municipales brindaron detalles de cómo se van a realizar los controles sobre la venta de pirotecnia sonora durante las fiestas de fin de año.

De acuerdo a lo informado desde la Dirección de Habilitaciones Comerciales, a cargo de Jorge Luna, los comercios habilitados para la venta de este rubro son solo 12, los cuales cumplieron con todos los requisitos para su habilitación, en especial con aquellas medidas de seguridad indispensable para una venta segura de todo material de tipo inflamable, cuyo control estuvo a cargo de la división bomberos voluntarios.

Solo pirotecnia lumínica

"Se encuentra vigente la ley provincial Nº 8340 que penaliza el uso, la tenencia, la fabricación, acopio, comercialización, exhibición y manipulación de pirotecnia sonora, dejando sobre el mostrador solo la pirotecnia de tipo lumínica, por lo tanto vamos a salir a controlar que se respete dicha ley, a la cual nos encontramos adherido" explicó Jorge Luna.

Para fortalecer los controles, se va a sumar el trabajo de personal de la policía local: "Estamos para brindar seguridad a la población, en este caso a los más vulnerables, aquellos que se ven muy afectados por los ruidos que generan los cohetes sonoros como son los niños con autismo, gente mayor, animales, entre otros" manifestó la Comisaria General, Elizabeth Corbalán, jefa de la Dirección Distrito de Prevención Nº7 (DDP7).

Controles constantes

Agregó: "Los controles van a ser constantes hasta el 7 de enero, aquellos que violen la ley 8340 serán sancionados, los controles se van realizar no solo sobre los negocios habilitados, sino también y en forma muy especial, sobre toda la venta clandestina, lo que incluye la venta por medio de las redes sociales".

Teniendo como base los resultados obtenidos el año anterior, donde se implementaron medidas de controles similares sobre lo negocios habilitados, sumados a una intensiva campaña de concientización dirigida en forma directa a la comunidad, el uso de pirotecnia sonora fue bastante elevado, lo que causó preocupación en el sector de los grupos de Proteccionistas de Animales, al igual que en las entidades que agrupan a personas con Autismo.

No hay empatía

"Esperaba sentir menos ruido durante las fiestas pero no fue así, al llegar la medianoche, mi hijo que padece autismo se colocó sus auriculares para disminuir un poco la intensidad de los estruendos, pero hay otros niños para quienes esto no basta, un padre se tuvo que alejar de la ciudad porque su hijo había entrado en crisis, otros tuvieron que ser encerrados en habitaciones junto a uno de sus padres para poder controlarlo y contenerlo" manifestó Guillermo Cruz, presidente de la Fundación Pedacito de Cielo que involucra a personas con autismo.

"Para muchas familias, los festejos finalizaron abruptamente a la medianoche, transformando toda la alegría en dolor y llanto, porque no es una molestia lo que ellos sienten, es dolor, mucho dolor del cuál no pueden escapar. Por eso pedimos empatía a la población", añadió.

De la conferencia de prensa que puso blanco sobre negro lo que está permitido y lo que no lo está en referencia a la pirotecnia, participaron autoridades de la Dirección Distrito de Prevención Nº7; de la Dirección de Habilitaciones Comerciales, de la Dirección de Control y Bromatología; de la Dirección de Medio Ambiente; además de integrantes de la Fundación Pedacito de Cielo, que involucra a personas con autismo y a sus familias.

Se atenderán las denuncias

Los cohetes se encuentran debidamente identificados, discriminando si se trata del tipo sonoros o lumínicos, por lo tanto, hacer uso de cohetes no permitidos también es punible, la ley hace referencia a la tenencia, venta y uso de pirotecnia sonora, por lo tanto, celebrar con fuegos de artificios prohibidos es sancionable.

Controlar a toda la comunidad durante las fiestas sería inviable, pero las autoridades indicaron que sí se van a atender todas denuncias que se realicen en contra de aquellos vecinos que no estén respetando lo que estipula la ley, "la gente sabe lo que compra, por lo tanto, es muy importante apelar a la conciencia de la ciudadanía, todos queremos y merecemos una Navidad en Paz, seamos responsables", finalizaron las autoridades en la conferencia de prensa.