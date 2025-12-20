La Vta Brigada de Montaña tiene nuevo comandante: Hernán Aoki

La Vta Brigada de Montaña "General Manuel Belgrano", con asiento en la provincia de Salta, realizó el acto de cambio de comando durante una ceremonia desarrollada en la Plaza de Armas de la Guarnición Ejército Salta, donde el coronel Hernán Aoki asumió formalmente como nuevo comandante de la unidad.

El acto fue encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco, quien pasó revista a las tropas formadas y participó de la entonación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, el capellán del Ejército, Ariel Pasetti, realizó una invocación religiosa en la que despidió al comandante saliente, general de brigada Ricardo Felipe Fresta, a quien definió como "quien hoy cierra un capítulo de gran entrega", y dio la bienvenida al nuevo jefe, destacando que "asume el desafío de conducirnos".

Durante la ceremonia, se realizó la lectura de la trayectoria militar del general Fresta, quien egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente del arma de Artillería el 12 de diciembre de 1990. A lo largo de su carrera prestó servicios en el Grupo de Artillería Blindado 1, Grupo de Artillería 101, Compañía de Comando 601, Jefatura de Inteligencia, Escuela de Artillería, Destacamento de Monte 30, Grupo de Artillería 3, Dirección General de Inteligencia y en la Escuela de Artillería del Ejército Alemán, entre otros destinos.

Al dirigirse a los presentes, el general Fresta remarcó que los relevos en el comando "son institucionalmente sanos y naturales", y señaló que quienes concluyen su responsabilidad deben dar paso a quienes los suceden "con las mismas ganas, expectativas y el mismo deseo de cumplir con el deber". No obstante, reconoció que el alejamiento genera "una profunda sensación de nostalgia", aunque aseguró sentirse profundamente agradecido hacia sus soldados.

En un mensaje dirigido a su sucesor, Fresta subrayó que el coronel Aoki asumirá la conducción de una brigada que lleva el nombre del general Manuel Belgrano, con responsabilidad territorial en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja, y que opera en tres direcciones estratégicas y diez tácticas, abarcando distintos ambientes geográficos como la montaña, la puna, la yunga y el monte bajo.

Posteriormente, el general Javier Palazón tomó juramento de fidelidad y respeto a la Constitución Nacional al coronel Hernán Aoki, quien quedó oficialmente en funciones. La ceremonia concluyó con la entonación de la Canción del Ejército Argentino y un desfile de las tropas formadas.

Consultado tras el acto, el vicegobernador Antonio Marocco expresó la voluntad del Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz, de continuar con el coronel Aoki la relación de mutua colaboración institucional que se había consolidado durante la gestión del general Fresta.

El perfil del nuevo comandante

El nuevo comandante, Hernán Aoki, nació en Buenos Aires y es hijo de padres japoneses. Se formó en el Liceo Militar General San Martín y egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente del arma de Infantería. Durante su carrera prestó servicios en Río Gallegos (Santa Cruz) y Monte Caseros (Corrientes), se perfeccionó en los Estados Unidos, realizó la Escuela de Guerra en Buenos Aires y Francia, fue ayudante del jefe del Ejército Argentino, Claudio Pasqualini, y comandó el Regimiento de Montaña 20 en la provincia de Jujuy. Recientemente se desempeñó como Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico en Francia, Portugal y Bélgica.

De la ceremonia participaron también el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; representantes de las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales; Veteranos de Guerra de Malvinas, entre otros.