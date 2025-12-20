Sergio Camacho le pidió a los intendentes fortalecer la gestión

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, ratificó la modalidad de trabajo del Gobierno provincial con los municipios, basada en la coordinación y la articulación, durante una reunión realizada en el Foro de Intendentes de Salta, con la participación de jefes comunales de toda la provincia.

"La transversalidad es distinta", expresó Camacho, y remarcó la necesidad de "escucharnos, sumar y anticiparnos a los problemas, como nos pide el gobernador Gustavo Sáenz". En ese marco, adelantó que el Gabinete provincial intensificará su presencia en el interior para fortalecer el trabajo territorial y dar respuestas desde las distintas áreas del Gobierno.

La presencia de los ministros en el encuentro fue destacada como una señal de continuidad de la mecánica de trabajo conjunto entre Provincia y municipios, orientada a atender de manera integral las demandas de la comunidad y a sostener un esquema de gestión articulada entre los distintos niveles del Estado.

La reunión permitió además realizar un balance de gestión y repasar los temas prioritarios de cara a 2026, en un espacio de intercambio directo entre autoridades provinciales y municipales. En ese contexto, se presentaron los nuevos ministros del Gabinete provincial y los intendentes que se incorporan al Foro, fortaleciendo el ámbito institucional como espacio de diálogo permanente.

Los jefes comunales, encabezados por el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, mantuvieron un intercambio con los ministros de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Educación y Cultura, Cristina Fiore; de Producción y Minería, Ignacio Lupión; de Desarrollo Social, Mario Mimessi; de Salud Pública, Federico Mangione; y de Seguridad, Gaspar Solá.

En línea con el lema "Más territorio, menos escritorio", el ministro Jarsún reafirmó el perfil federal de la gestión y sostuvo que "un Gobierno que escucha y gestiona con los intendentes logra una provincia más integrada, más conectada y más justa", al tiempo que destacó que los jefes comunales "son la primera línea del Estado".

También participaron del encuentro el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, y el secretario del Interior, Javier Diez Villa, quienes acompañaron el espacio de trabajo.