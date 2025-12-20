Una mujer fue desalojada y denuncia la retención de su DNI

Una mujer salteña de 57 años denunció haber sido víctima de un desalojo irregular y de la retención indebida de sus documentos personales y pertenencias, tras un conflicto con la propietaria de la vivienda que ocupaba en la calle Rivadavia al 200, en el macrocentro de la ciudad.

Se trata de Alejandra Andriópulos, quien relató a El Tribuno que residía desde septiembre pasado en una propiedad perteneciente a una mujer de 76 años, a quien conoce desde hace más de tres décadas. Según explicó, no existía un contrato de alquiler formal, aunque sí un acuerdo de convivencia y aportes económicos mensuales para permanecer en el lugar.

De acuerdo con su testimonio, el 10 de diciembre pasado la propietaria le impidió el ingreso a la vivienda, trabando la puerta de acceso, y desde entonces no pudo recuperar sus pertenencias personales, entre ellas muebles, electrodomésticos, ropa, su documento nacional de identidad y tarjetas.

"Más de nueve días sin DNI"

"Hace más de nueve días que estoy sin DNI ni tarjetas. Eso me impide moverme, hacer trámites y trabajar", sostuvo. Indicó además que la situación derivó en un estado de extrema vulnerabilidad: actualmente no tiene un domicilio fijo y pasó algunas noches alojada en casas de amigos y otras en dependencias de una iglesia del centro salteño. Apeló a la sensibilidad de las autoridades correspondientes del Gobierno provincial para que la ayuden a solucionar su problema habitacional.

Andriópulos exhibió las denuncias policiales a este diario y afirmó que el caso ya tomó intervención en el Ministerio Público Fiscal. Señaló que existe una orden judicial para permitirle el ingreso a la vivienda con custodia policial, medida que -según denunció- aún no fue efectivizada. También aseguró que la propietaria se negó a abrir la puerta incluso ante una orden judicial, lo que podría configurar un caso de desobediencia.

La mujer pidió celeridad en la intervención para recuperar sus documentos y pertenencias y remarcó la demora en la respuesta institucional. "No se puede retener documentación personal, eso es ilegal", señaló.