Escalofriante hallazgo de arsenal de guerra en Chicoana: un hombre de 73 años, el principal sospechoso

La intervención policial permitió descubrir un impresionante arsenal de armas de fuego, municiones, explosivos y granadas, tras un operativo llevado a cabo en la Finca Sayta Cabalgata, ubicada sobre el Camino a Las Moras, Ruta Provincial 61, en el Valle de Lerma. Un hombre de 73 años es el principal sospechosos hasta el momento.
El allanamiento fue el resultado de una investigación que comenzó tras diversas denuncias sobre la posible existencia de un acopio clandestino de armas. El Juzgado de Garantías 3 autorizó la orden de allanamiento, que se ejecutó con la colaboración de fuerzas de seguridad, incluyendo la Unidad Científica del Valle de Lerma, el Grupo de Investigación Valle de Lerma, el Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (GOPAR), la División Explosivos y Bomberos, y personal de Criminalística.
Armas de Fuego:
-
2 granadas TMK (con carga explosiva)
-
3 granadas de mano FM1
-
1 espoleta de impacto
-
1 subcalibre de 25 mm.
-
2 granadas de fusil (40 y 65 mm.)
-
1 revólver Smith & Wesson, calibre 38 con 6 cartuchos 750
-
1 revólver Smith & Wesson, calibre 22
-
1 revólver Potents Peding
-
1 pistola 1125 Colt, con cargador y funda de cuero
-
1 pistola Walther, calibre 9 mm., con cargador y funda de cuero
-
1 escopeta doble cañón, calibre 16
-
1 revólver Smith & Wesson, calibre 38
-
1 revólver Zella Mehlis, calibre 22
-
1 revólver FB Dormes Pelhousen, calibre 16
-
2 revólveres sin número de serie y sin marca visible, calibre 38, uno de ellos con faltante de partes internas
-
1 revólver Smith & Wesson, calibre 32, sin número de serie
-
1 pistola doble cañón, calibre 41
-
1 revólver, sin número de serie y marca visible, calibre 32
-
1 pistola doble cañón
-
1 revólver Smith & Wesson
-
1 revólver, calibre 38
-
1 revólver Ocler Fonduser
-
1 pistolón sin marca visible
-
1 pistolón sin marca ni número de serie visible
-
1 revólver, calibre 22, GR, sin número de serie visible
-
1 revólver, calibre 38, con marca y número de serie ilegibles
-
1 pistola Colt, calibre 22, con cargador con 6 cartuchos
-
1 pistola Harrington & Richardson, marca LT “secours brevete”, calibre 22, con cargador
-
1 pistola AOT
-
1 pistola de aire comprimido no letal Beretta
-
1 pistola lanza bengala, sin marca y número de serie legibles
-
1 pistola doble cañón, sin marca visible
-
1 ametralladora Cool, modelo 1928, calibre 765
-
1 mortero Grant, calibre 81 mm.
-
1 escopeta Remington, calibre 16
-
1 fusil Savage, calibre 250
-
1 escopeta Centauro, calibre 16
-
1 rifle con mira telescópica Stevens, calibre 22
-
1 escopeta Mauser 765, con cabina con canana, calibre 20, con 10 cartuchos
-
1 escopeta doble caño libre Canon, calibre 16
-
1 carabina con caño desgastado, alterado, para escopeta de tiro A1, tipo Rolling Block
-
1 carabina Mauser, modelo Spandall, calibre 7 mm.
-
1 fusil Tower 111, aparente sistema de chispa
-
1 escopeta Tell de carga tiro a tiro, calibre 411
-
1 escopeta, sistema de carga tiro a tiro calibre 36
-
1 escopeta doble caño, de colección, calibre 16, sin marca visible, con estampado de perro
-
1 escopeta doble caño, con inscripción “Francaise D’Armco Stetene”, calibre 12
-
1 escopeta de avancarga, sin marca visible, doble caño, calibre 16, con inscripción CSO
-
1 carabina Brescia a repetición, calibre 762
-
1 fusil, tipo Rolling Block, con inscripción, con sistema de cargo tiro a tiro
Cartuchos/Municiones:
-
28 cartuchos calibre 38, con funda y correaje de cuero
-
8 cartuchos 9 mm.
-
8 cartuchos 11.25
-
6 cartuchos calibre 22 corto
-
5 cartuchos de escopeta, calibre 16 P.G., con funda
-
109 cartuchos calibre 7.65
-
14 cartuchos calibre 12, marca Orbea P.G.
-
2 cartuchos calibre 12
-
1 cartucho calibre 16
-
26 cartuchos Milto, calibre 12
-
44 cartuchos calibre 22
-
46 cartuchos calibre 32
-
15 cartuchos 9 mm.
-
24 cartuchos calibre 10
-
27 cartuchos calibre 44
-
58 cartuchos calibre 7.62
-
41 cartuchos calibre 20
-
14 cartuchos calibre 12 P.G.
-
2 cartuchos A.T.
-
6 cartuchos calibre 38
-
4 cartuchos calibre 32
-
1 cartucho calibre 22
-
4 cartuchos calibre 38 SPL
-
270 cartuchos 7.65
-
101 cartuchos calibre 7.65
Las autoridades siguen investigando la procedencia de las armas y su posible vinculación con actividades ilegales. La causa fue caratulada como tenencia y/o portación de armas de fuego, en perjuicio de la seguridad pública, y el detenido permanece a disposición de la justicia.
La fiscal a cargo del caso, Mónica Viazzi, destacó que la investigación continúa en marcha. La investigación está siendo tratada con especial atención debido a la magnitud y peligrosidad del arsenal encontrado.