Estudiantes vs. Platense EN VIVO: el pincha empata y hay un cierre apasionante en el Trofeo de Campeones

Platense y Estudiantes de La Plata, ganadores respectivamente del Torneo Apertura y Clausura 2025, se enfrentarán este sábado en el Trofeo de Campeones con el objetivo de cerrar el año con una nueva estrella. A los 4 minutos del complemento, Franco Zapiola anotó para el conjunto de Saavedra, pero a los 33' igualó Lucas Alario.
Ambos equipos coinciden en un aspecto, ya que clasificaron con lo justo a los playoffs y, contra todo pronóstico, terminaron consagrándose campeones del fútbol argentino.