Un festival de blues internacional promete ser imperdible en el Café del Tiempo

Este domingo, la ciudad de Salta será escenario de una noche especial dedicada al blues y a sus distintas vertientes. Desde las 20 horas, en el Café del Tiempo (Balcarce 901), se llevará a cabo la fiesta anual de Blues de Aires de Blues, el proyecto impulsado por el músico local Fran Molins, quien con el paso de los años se consolidó como un espacio de referencia para la escena local y regional.

El evento promete un gran nivel, con la participación de reconocidos músicos nacionales e internacionales que llegarán especialmente a la capital salteña para sumarse a la celebración. Entre los invitados se encuentra Gonzalo Gómez, músico proveniente de La Paz, Bolivia, cuya presencia refuerza el carácter internacional de la propuesta. Choris Blues será otra imperdible propuesta. Además será parte de la grilla Jay Jay Troche, armoniquista de Buenos Aires y cantante de la banda Los Furiosos. La noche contará también con la presentación de Pancho Nallino & The Sulky Dogs, desde La Rioja, sumando diversidad sonora y estilos.

El cierre estará a cargo de Fran Molins & RockandBlues Brass Orquesta, formación con la que el músico salteño celebrará 10 años como solista.