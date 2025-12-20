¡Imprudente maniobra en la Avenida Bolivia! Conducía su moto acostado y pudo causar un siniestro vial

Un video que se viralizó hoy muestra una maniobra extremadamente peligrosa en la Avenida Bolivia, donde un motociclista fue filmado conduciendo su moto acostado. El hecho ocurrió a las 13.30, cuando la persona, en una actitud temeraria, decidió realizar una maniobra arriesgada que puso en peligro su vida y la de otros conductores.

En las imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales, se puede ver al motociclista acostado sobre su moto, con la cabeza agachada mientras avanza. Además, debido a su posición, no pudo percatarse de los semáforos en rojo, lo que aumentó el riesgo del momento.

El joven, que no se dio cuenta de que estaba siendo filmado mientras realizaba esta peligrosa maniobra, generó preocupación entre quienes presenciaron el incidente. En la grabación también se observa cómo se desplaza por la Avenida sin frenar, sumando un alto nivel de imprudencia.

La viralización del video ha generado diversas reacciones, destacando la necesidad de mayor conciencia sobre las conductas peligrosas al volante, especialmente en una avenida tan transitada como la Bolivia.