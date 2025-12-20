PUBLICIDAD

precios para navidad
Alerta epidemiológica
Chicoana
Javier Milei
UNSa
Aires de Blues
Trofeo de Campeones
Cristina Kirchner
Imprudencia vial
Reforma laboral
¡Imprudente maniobra en la Avenida Bolivia! Conducía su moto acostado y pudo causar un siniestro vial

Un video viral muestra a un motociclista realizando una maniobra extremadamente peligrosa en plena Avenida Bolivia. Acostado sobre su moto y sin percatarse de los semáforos en rojo, el joven generó preocupación entre los testigos.
Sabado, 20 de diciembre de 2025 21:46
Un video que se viralizó hoy muestra una maniobra extremadamente peligrosa en la Avenida Bolivia, donde un motociclista fue filmado conduciendo su moto acostado. El hecho ocurrió a las 13.30, cuando la persona, en una actitud temeraria, decidió realizar una maniobra arriesgada que puso en peligro su vida y la de otros conductores.

En las imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales, se puede ver al motociclista acostado sobre su moto, con la cabeza agachada mientras avanza. Además, debido a su posición, no pudo percatarse de los semáforos en rojo, lo que aumentó el riesgo del momento.

 

El joven, que no se dio cuenta de que estaba siendo filmado mientras realizaba esta peligrosa maniobra, generó preocupación entre quienes presenciaron el incidente. En la grabación también se observa cómo se desplaza por la Avenida sin frenar, sumando un alto nivel de imprudencia.

La viralización del video ha generado diversas reacciones, destacando la necesidad de mayor conciencia sobre las conductas peligrosas al volante, especialmente en una avenida tan transitada como la Bolivia.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

