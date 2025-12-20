Intensifican controles en Salta para un fin de año sin pirotecnia sonora

Las fiestas de fin de año en Salta llegan con un fuerte mensaje: no a la pirotecnia sonora. Ante el aumento de la venta ilegal de estos productos peligrosos, las autoridades provinciales decidieron actuar con mano firme. A través de los operativos Fin de Año Seguro, la Policía de Salta, en conjunto con los municipios, está intensificando los controles para frenar la comercialización y uso de fuegos artificiales que generan altos niveles de ruido y riesgos para la salud.

La Dirección Bomberos de la Policía de Salta lidera estos operativos que abarcan tanto comercios habilitados como los puestos de venta en la vía pública. El trabajo no se limita a la capital salteña, sino que se extiende a toda la provincia, con el objetivo de garantizar que la normativa vigente sea respetada. La Ley 8340, que prohíbe la venta y uso de pirotecnia sonora, será el marco de actuación que permita asegurar que las celebraciones de fin de año transcurran sin incidentes.

En las útlimas horas, se llevó a adelante una reunión clave en la Dirección Bomberos, con la participación de autoridades municipales y el jefe de la División Inspecciones y Asesoramiento Técnico. Los detalles de los operativos fueron ajustados para que los inspectores puedan actuar con rapidez y eficiencia. En los próximos días, se llevarán a cabo inspecciones sorpresivas en distintos puntos de la ciudad y la provincia.

Si bien la pirotecnia sonora es el principal objetivo de estos operativos, también se hará foco en el control de productos no autorizados que puedan llegar al público, generando ruidos fuertes y poniendo en riesgo la seguridad de los salteños. Cabe recordar que el uso de este tipo de productos está prohibido no solo por su impacto sonoro, sino también por los daños que pueden causar, desde quemaduras hasta daños a la propiedad.

Los salteños también tienen un papel fundamental en este operativo. Si detectan la venta ilegal de pirotecnia sonora o el uso de productos prohibidos, se les insta a reportarlo al Sistema de Emergencias 911. De esta manera, se busca una respuesta inmediata y efectiva para evitar situaciones peligrosas.

Con estas medidas, las autoridades pretenden asegurar unas fiestas más tranquilas y seguras, donde la diversión no sea a costa del otro. La colaboración de todos es clave para un fin de año en paz y sin explosiones.