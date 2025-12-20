PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
20 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Amenazas
Fábrica Municipal
Crueldad animal
Inseguridad en Embarcación
Rosario de la Frontera
Seguridad en Salta
Imputados por mala praxis
Arsenal de armas y explosivos
Amenazas
Fábrica Municipal
Crueldad animal
Inseguridad en Embarcación
Rosario de la Frontera
Seguridad en Salta
Imputados por mala praxis
Arsenal de armas y explosivos

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

La Fábrica Municipal cierra el año con una gran Feria Navideña en la zona sudeste

Desde las  15 a 22, emprendedores locales ofrecerán sus productos en avenida Discépolo y G. Mors, en el barrio San Benito, con patio gastronómico y shows en vivo.
Sabado, 20 de diciembre de 2025 09:17
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Municipalidad de Salta realizará este sábado una Feria de Navidad en la Fábrica Municipal de Oficios, en el barrio San Benito, en la zona sudeste de la ciudad. La actividad se desarrollará de 15 a 22, sobre avenida Discépolo y G. Mors, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con la participación de emprendedores que forman parte de la Fábrica Municipal, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos en su propio territorio, además de un patio gastronómico y una variada propuesta artística con shows en vivo. 

Sobre el escenario se presentarán Salamanka (folclore), Nachito Sentimiento (solista), Grupo Conjuro Salta, ganadores del Pre Cosquín, y Matías Villagra (folclore).

Al respecto, la coordinadora de la Fábrica Municipal, Claudia Vilte, destacó la importancia del evento como cierre de un gran año. “Fue un año espectacular para la Fábrica Municipal, una iniciativa del intendente, Emiliano Durand, que revolucionó no solamente la ciudad, sino también el país”, afirmó la funcionaria.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD