Menos gente busca otro empleo: no es mejora, es resignación

En Salta, tener trabajo ya no es garantía de estabilidad económica, ni de proyección a futuro. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelan que, si bien en el último año disminuyó la cantidad de personas que tienen empleo y buscan activamente otro, esta baja no responde a una mejora en las condiciones laborales, sino a un fenómeno cada vez más extendido: la resignación de trabajadores que se cansaron de buscar porque el mercado no ofrece alternativas reales.

Según el Informe Técnico sobre Trabajos e Ingresos y Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondiente al tercer trimestre de 2025, en el aglomerado urbano de Salta hay 51 mil ocupados demandantes de empleo, es decir, personas que ya trabajan pero buscan otro puesto para mejorar sus ingresos o sumar horas. Un año atrás, en el mismo período de 2024, esa cifra era de 60 mil, lo que marca una caída interanual que, lejos de ser una buena noticia, expone un cambio en el comportamiento de los trabajadores.

El resto de los indicadores ayuda a entender el contexto. En 2025, la población económicamente activa es de 297 mil personas, frente a 306 mil en 2024, mientras que la cantidad de ocupados cayó de 290 mil a 281 mil. La desocupación se mantuvo estable, con 16 mil personas, y la subocupación, aunque bajó, sigue afectando a 35 mil trabajadores que no consiguen las horas que necesitan. El mercado laboral, en conjunto, muestra menos movimiento y menos expectativas.

La búsqueda activa se agotó

La lectura de fondo es clara: la necesidad de otro empleo sigue existiendo, pero la búsqueda activa se agotó. Muchos trabajadores dejaron de postularse, enviar currículums o buscar un segundo empleo porque las oportunidades no aparecen o porque las condiciones ofrecidas no representan una mejora real frente a lo que ya tienen.

Ese cansancio se refleja en historias concretas. Alejandra Sánchez tiene 40 años y es instrumentista quirúrgica, pero nunca pudo ejercer su profesión. "Me postulé muchas veces en clínicas y hospitales, pero nunca quedé. En un momento dejé de insistir", contó. Hoy trabaja como esteticista en un local céntrico, con una jornada de 14 a 22 horas. Madre sola de dos hijos de 10 y 5 años, necesita ingresos extra para llegar a fin de mes. "Trabajo casi todo el día y aun así tengo que atender clientas en un gabinete que me armé en casa o ir a domicilio cuando puedo, ya no busco otro trabajo, vivo el día a día", resumió.

Sergio Sosa, de 32 años, técnico electromecánico, también dejó de buscar. Trabajó en una fábrica del Parque Industrial, pero renunció cuando el salario dejó de alcanzar. Intentó ingresar en el sector minero y en otras fábricas, sin éxito. "Mandé currículums pero no pasó nada y me cansé", contó. Hoy es taxista y estudia programación. "Sigo necesitando algo mejor, pero ya no busco, voy a retomar la búsqueda cuando tenga mi título de programador", admitió.

Laura Escalante, de 37 años, trabaja como empleada administrativa en consultorio médico de zona norte. Tiene empleo formal, pero su sueldo no cubre todos los gastos. Es madre de tres hijos. Durante años buscó un segundo trabajo mejor pago. "Lo que ofrecían era más horas por casi la misma plata y yo también necesito pasar tiempo con mis hijos. Con el tiempo dejé de buscar", relató.

Las historias confirman lo que reflejan las estadísticas: hay menos personas buscando otro empleo no porque estén mejor, sino porque se cansaron de hacerlo ante un mercado que no ofrece alternativas reales. Este desaliento no siempre aparece en la tasa de desempleo, pero impacta de lleno en la vida cotidiana de quienes trabajan.

En Salta, la baja de ocupados demandantes no es un alivio, sino una señal de alerta: la necesidad sigue, lo que cayó fue la búsqueda.