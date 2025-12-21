Tenía más de 50 dosis de marihuana y fue detenido en la zona sur de la ciudad

Un operativo de control vehicular realizado en la madrugada de hoy en las avenidas Banchik y Mariano Moreno terminó con el secuestro de más de 50 dosis de marihuana. El hallazgo se produjo cuando personal de Seguridad Vial detuvo a un motociclista y, al realizarle la inspección, descubrió varios envoltorios con la droga escondidos entre sus prendas de vestir.

El operativo, que contó con la intervención de la División de Drogas Peligrosas, permitió el secuestro de los estupefacientes, que fueron inmediatamente incautados para su análisis. El motociclista, cuyo nombre no fue revelado, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Penal correspondiente, que tomará las acciones legales pertinentes.

La presencia de sustancias prohibidas en controles de rutina refuerza la constante vigilancia de las autoridades locales para frenar el tráfico de drogas en la región.