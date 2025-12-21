Hubo un cierre preventivo de parques urbanos por condiciones climáticas adversas

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta, a través de la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, informa que el Parque del Bicentenario y el Parque Sur permanecen cerrados de manera preventiva debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en la jornada, que representan un potencial riesgo para la seguridad de los visitantes y del personal.

La medida fue adoptada siguiendo los protocolos de prevención y cuidado vigentes, con el objetivo de resguardar la integridad física de quienes concurren habitualmente a ambos espacios públicos, priorizando la seguridad por sobre cualquier otra consideración.

Ambos parques volverán a abrir sus puertas una vez que mejoren las condiciones climáticas y se garantice un entorno seguro para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y familiares.

Las actualizaciones sobre la reapertura serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales.