Chechu Bonelli le tiró una indirecta a Darío Cvitanich

Chechu Bonelli viene cerrando un año bisagra dentro de su vida. Luego de su polémica separación de Darío Cvitanich, como parte de un matrimonio que duró 14 años y con tres hijas en común, la modelo busca reinventarse a diario. Es una vuelta de página, volver a levantarse y reformular su historia, algo que no es difícil pero que no deja de ser parte de la vida misma.

La destacada modelo estuvo como invitada en el ciclo A punto, formato de YouTube que conducen Gastón Pisano y El Colo, y fue ahí donde desnudó parte de lo que le tocó vivir en este último tiempo. Ahora una pequeña broma derivó en confesiones fuertes.

Entre risas, Chechu lanzó una frase cantada que descolocó a todos desde el vamos: "No te casés, no te casés. El matrimonio es una estupidez". Apenas unos segundos después, bajó el tono y dejó en claro que su mirada no iba por el lado del cinismo: "No hay nada más lindo que apostar al amor, gente".

"El estado de amor es uno de los estados más lindos que puede tener el ser humano, claro. No me estaría pasando ahora, claramente", confesó. Y luego agregó una frase mucho más picante, que sonó a una indirecta hacia Cvitanich: "El amor es como una plantita. Hay que regarla todos los días para que no se muera. Donde la descuidaste, cagaste, básicamente".