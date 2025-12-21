Melani Morales presenta su gala anual en el Teatro Provincial

Hoy, a las 21 horas, el Teatro Provincial de Salta será escenario de la gala anual del Estudio de Danzas Melani Morales, una institución que en pocos años logró consolidarse como uno de los espacios formativos más destacados del centro de la ciudad.

Fundado y dirigido por Melani Morales, maestra de danzas clásicas y también psicopedagoga, el estudio experimentó un crecimiento sostenido desde su apertura. Su enfoque pedagógico integra la técnica, la sensibilidad artística y una formación basada en el acompañamiento cercano, con el objetivo de que cada alumno encuentre un espacio de desarrollo, disciplina y pertenencia.

Este año, la muestra anual reunirá a más de 170 alumnos, desde niños de 3 años hasta adultos, quienes vienen preparándose intensamente para este esperado cierre de temporada. El espectáculo estará organizado bajo la temática "De Películas", con coreografías inspiradas en diferentes universos cinematográficos, abarcando historias para todas las edades y géneros.

Cada una de las presentaciones fue desarrollada a partir del trabajo conjunto entre los estudiantes y un staff compuesto por 10 profesores especializados en diversas disciplinas. El estudio ofrece una amplia formación artística que incluye danzas clásicas, árabe, contemporáneo, danzas urbanas, gimnasia rítmica y folclore.

En apenas seis años de trayectoria, el estudio se posicionó como un referente en la formación en danzas clásicas dentro de la ciudad. Su filosofía se sostiene en el acompañamiento, el esfuerzo y el compromiso por brindar una educación de calidad, en un ambiente cuidado donde cada alumno pueda desarrollarse con seguridad, dedicación y entusiasmo.

De cara a 2026, el Estudio de Danzas Melani Morales iniciará en enero, a partir del lunes 12, su ciclo de Talleres de Verano, destinados tanto a alumnos regulares como a quienes deseen iniciarse o ampliar su entrenamiento. Las actividades se extenderán hasta fines de febrero y culminarán con una presentación abierta al público.

La directora, Melani Morales, expresó "Esta muestra es una celebración del esfuerzo de todo el año. Queremos que cada alumno viva la experiencia de bailar en un gran teatro y que el público disfrute de un show lleno de dedicación, emoción y sueños cumplidos".

Las entradas para "Inspirate – De Películas" pueden adquirirse en la boletería del Teatro Provincial (Zuviría 70) o a través de la plataforma digital Vamos.gob.ar, sin necesidad de esperar al día del evento. Contacto: para más información sobre inscripciones, talleres y actividades del estudio: Instagram: @melanimorales_danzas. Teléfono: 3875643073.