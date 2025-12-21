Violó a su novia de 14 y quedó preso

La Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda solicitó la detención de un depravado adolescente que abusó sexualmente de su novia de 14 años y le provocó graves lesiones por las cuales se encuentra internada.

El ataque sexual se conoció cerca de las 4.30 cuando María -nombre ficticio- llegó al Centro de Salud Banda con la víctima en sus brazos, desmayada y ensangrentada. Fue asistida por los médicos y derivada al sector de ginecología. Mientras ella era auxiliada por los galenos, la policía interrogó a María para saber lo ocurrido.

Allí María expresó que la menor es amiga y compañera del colegio de su hija y que cerca de las 22.30 había arribado a su casa para hacer una "pijamada". Ella entrada la medianoche dejó a las menores en una de las habitaciones y se fue a descansar. Esta situación -aparentemente- fue aprovechada por la víctima para abandonar la casa.

La menor había pactado una cita con su novio, quien la esperaba en una esquina. Cuando la jovencita logró encontrarse con su novio se dirigieron al domicilio de él.

Una vez dentro de la casa del acusado se trasladaron hasta su habitación. Allí el adolescente le habría propuesto tener relaciones sexuales, pero ella le dijo que no. Ante su negativa, el depravado la ultrajó.

Cerca de las 4 -como pudo- la víctima regresó a la casa de su amiga. Con sus últimas fuerzas golpeó la puerta de María y cuando ésta la atendió cayó desvanecida en el piso.