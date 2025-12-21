PUBLICIDAD

Salteño estafado

Estafa: Detuvieron en El Carmen al hombre que vendió un auto robado a un salteño

Una operación de compra de un automóvil terminó en un entramado de estafa que involucra a un hombre detenido en Jujuy. El damnificado, al realizar el registro de su nuevo vehículo, descubrió que este estaba vinculado a un delito de robo. La investigación, que llevó a la detención del sospechoso, continúa bajo la intervención de la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 2. 
Domingo, 21 de diciembre de 2025 07:53
Un jujeño fue detenido por vender un auto robado a un salteño.
La compra de un vehículo, una transacción que generalmente transcurre entre acuerdos de confianza y legalidad, se transformó en una pesadilla para un salteño que, al verificar la situación de su flamante adquisición, descubrió que su vehículo estaba relacionado con un robo. Este hecho, que parecía rutinario, desató una serie de investigaciones que finalmente condujeron a la detención de un hombre en la provincia de Jujuy, implicado en una compleja causa de estafa.

La denuncia del damnificado fue clave para dar inicio a una causa judicial. Según los datos obtenidos, tras realizar el trámite de registro del automóvil en el organismo competente, el comprador descubrió que el vehículo estaba siendo reclamado por la Justicia debido a su vinculación con un delito de robo. Ante esta situación, se activaron los protocolos investigativos, y la Policía de Salta comenzó a trabajar de manera conjunta con sus pares de la vecina provincia.

El engaño al descubierto

La víctima, tras haber concretado la transacción en suelo jujeño de buena fe, se dirigió a los organismos correspondientes para realizar la transferencia de rigor. Fue allí donde saltaron las alarmas del sistema: el número de chasis y motor correspondían a una unidad denunciada como sustraída. Ante la evidencia de haber sido blanco de una estafa, el damnificado radicó la denuncia que puso en marcha el protocolo de los investigadores salteños.

Tras semanas de cruce de datos, análisis de comunicaciones y vigilancia, los datos obtenidos condujeron a los efectivos hacia la localidad de El Carmen, en la provincia de Jujuy. Con las pruebas recolectadas, la Justicia salteña emitió las órdenes de allanamiento necesarias para capturar al principal sospechoso.

Operativo fronterizo

El despliegue policial se concretó el sábado, cuando las brigadas del Sector 1C se trasladaron hasta la vecina provincia. En un domicilio identificado durante la etapa de inteligencia, los efectivos lograron la detención del hombre vinculado a la venta ilegal.

Durante el registro del inmueble, los investigadores no solo cumplieron con la orden de detención, sino que además lograron el secuestro de dinero en efectivo y otros elementos de suma importancia que complicarían la situación procesal del acusado. Según fuentes cercanas al caso, estos objetos podrían ser el hilo conductor para determinar si el detenido actuaba de forma aislada o si forma parte de una red dedicada a la comercialización de vehículos de origen ilícito.

El investigado fue trasladado a la Ciudad de Salta, donde quedó a disposición de los magistrados intervinientes. En las próximas horas se espera que preste declaración en el marco de una causa que ha sido caratulada preventivamente como estafa.

 

