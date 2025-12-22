Asesinaron a puñaladas a una mujer y a su hija de 13 años en San Luis

Una mujer y su hija de 13 años fueron asesinadas a puñaladas en su casa de la provincia de San Luis. La policía, tras una intensa búsqueda, detuvo a una pareja como principal sospechosa del doble homicidio.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en la mañana del sábado, cuando el personal de la Comisaría 10 llegó a la vivienda ubicada sobre la calle Leonismo Argentino del barrio San José, en Villa Mercedes. Una vecina fue quien alertó al 911 luego de intentar contactarse con las víctimas y no conseguirlo.

Cuando los efectivos llegaron al lugar descubrieron que la mujer, identificada como Vanesa Zanni, de 45 años, y su hija de 13, estaban muertas y presentaban signos de violencia.

De esta manera, la fiscal de Instrucción 5, Gisela Milstein, ordenó que se realicen pericias en el lugar para recolectar pruebas que ayuden a determinar lo sucedido.

Zanni había formado parte del programa "Familia Solidaria"

Según informaron los medios locales, Zanni había formado parte del programa "Familia Solidaria", a través del cual hospedaba a chicos y jóvenes que, por problemas familiares, sociales y disposiciones judiciales, no podían estar al cuidado de sus padres, familiares o directamente carecían de hogar.

En los últimos días, de acuerdo a la versión de una vecina, una joven de 21 años habría estado frecuentando el domicilio de las víctimas. Esa mujer fue capturada en La Pampa cuando huía con su novio y cómplice. La detención se produjo varias horas después del alerta por el doble homicidio.

De acuerdo a lo precisado por fuentes policiales, esa misma chica había desaparecido de su casa días atrás y su padrastro había realizado una denuncia por averiguación de paradero. En aquel momento, finalmente, apareció. Esa mujer de 21 años es la que la policía detuvo en plena fuga. La mujer estaba acompañada de un hombre que también fue detenido por complicidad, aparentemente, con el doble crimen.

Por ahora la pareja detenida deberá prestar declaración indagatoria. De igual manera, la fiscal considera clave su testimonio ante la posibilidad de que haya presenciado los asesinatos o tenga datos para aportar o simplemente sean los autores del delito, cosa que se afirma a través de las horas.

La causa se mantiene bajo estricta reserva y en las próximas horas la fiscalía continuará con las tareas de investigación: entrevistará a los vecinos, realizará un análisis de comunicaciones y profundizará los peritajes en manos del Departamento de Homicidios.

Además, se aguardan los resultados de las autopsias a los cuerpos de la mujer y su hija, para esclarecer la mecánica del crimen y la data de las muertes.