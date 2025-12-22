Cae el desempleo, pero crece la informalidad

El Gobierno celebró la baja de la tasa de desocupación al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, que alcanza a más de 1,4 millones de personas. Sin embargo, los datos del Indec muestran que la mejora del indicador estuvo impulsada principalmente por el crecimiento del cuentapropismo y el avance del empleo informal. En la comparación interanual, el empleo total aumentó, pero cayó la participación de los asalariados entre los ocupados, del 73,1% al 71,9%, mientras que los trabajadores por cuenta propia crecieron del 23,3% al 24,5%. Y la tasa de informalidad pasó del 42,6% al 43,3%.

La consultora Equilibra dijo que el número de ocupados creció 1,8% interanual y los desocupados se redujeron 3,6%, pero advirtió que el empleo aumentó por la expansión del cuentapropismo, que subió 8% interanual. Y la consultora LCG planteó dudas sobre la capacidad de la reforma laboral para revertir una tendencia marcada por la debilidad del empleo formal.

Más cuentapropistas

La baja del desempleo se explicó por un aumento de las personas ocupadas y no por una salida del mercado laboral. Así lo afirmó Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo Sostenible de Fundar, al señalar que la tasa de empleo subió del 45% al 45,4%, aún por debajo de 2023. Indicó que el fenómeno se debe al crecimiento de la informalidad, que pasó del 42,6% al 43,3%, en un contexto de caída del empleo registrado. En la misma línea, Luis Campos, de la CTA, sostuvo que casi el 85% de los nuevos ocupados fueron trabajadores informales, principalmente cuentapropistas.