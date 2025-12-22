El consumo volvió a frenarse y los hogares ajustan compras

El consumo de los hogares frenó su recuperación en la segunda mitad del año y esa dinámica ya se refleja en las góndolas: menos compras, menos visitas y más selectividad. Estudios privados advierten que, tras el repunte del primer semestre, el consumo masivo se desaceleró y cerró el tercer trimestre con señales de ajuste.

El informe Consumer Insights Q3.25, de Worldpanel by Numerator, indica que entre enero y septiembre el consumo acumuló un crecimiento interanual de 1,5%, pero en el último trimestre cayó 0,7%, lo que moderó la recuperación. La baja se explica por una doble contracción: los hogares redujeron las visitas a los puntos de venta (–2,2%) y el volumen comprado (–2,1%).

El retroceso se verificó en casi todo el país, con el centro como única excepción. En paralelo, el precio medio pagado entre julio y septiembre subió 23,9% interanual, en un contexto de reordenamiento de precios y un mix de compra más selectivo.

Ajustados a fin de mes

La presión sobre los presupuestos volvió a crecer. El 43% de los compradores declaró llegar ajustado a fin de mes, frente al 29% del primer trimestre.

En el ánimo de los encuestados, la esperanza se mantuvo como el sentimiento predominante (38%), mientras que un 22% prevé estar en una peor situación dentro de un año.

Ese escenario impactó en el mix del gasto: crecieron categorías esenciales como alimentos secos (+0,8%), lácteos (+0,5%) y cuidado personal (+1,9%), mientras retrocedieron consumos prescindibles como bebidas con alcohol (–4,8%).

También se profundizó la búsqueda de alternativas más accesibles: las marcas económicas aumentaron su volumen 2,3% y las marcas propias de los comercios crecieron 6,8%.

"Un 39% del gasto hoy se realiza a través de promociones", señaló Esteban Cagnoli, Managing Director de Worldpanel by Numerator en Argentina.

En paralelo, la omnicanalidad se consolidó: los hogares combinan cuatro o más canales de compra por mes y ganan peso los comercios de cercanía.

Ampliaron su base de compradores

En los primeros nueve meses del año, los autoservicios ampliaron su base de compradores 4,6% y los almacenes y kioscos 3,1%, frente a un 1,8% del canal moderno, que además mostró una caída del 3,4% en volumen en el tercer trimestre.

Un análisis de NielsenIQ Argentina coincidió en que la recuperación de 2025 fue frágil: creció 2% en el primer semestre, pero se desaceleró desde mitad de año, en un contexto de incertidumbre y estancamiento de los salarios.