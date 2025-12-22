La herencia geológica del vino calchaquí

La fosa tectónica del Valle Calchaquí y su continuación austral, el Valle de Yocabil, es una estructura geológica muy joven pero que hunde sus raíces a unos 600 millones de años atrás. En ese espacio ocurrieron muchas cosas a lo largo de los tiempos geológicos.

El devenir de los eones (*) dio lugar a la formación de rocas que constituyen la estructura del valle. Por su historia geológica el valle y su entorno forman parte de la llamada Provincia Geológica de las Cumbres Calchaquíes o Calchaquenia. Antiguamente se lo consideraba parte de las Sierras Pampeanas Septentrionales. Ahora bien, como unidad de sierras y valles al oriente de la Puna forma parte, en sentido amplio, de la unidad morfotectónica de Cordillera Oriental.

Las unidades mayores del edificio andino de oeste hacia el este son la Cordillera Volcánica, la Puna Argentina, la Cordillera Oriental, las Sierras Subandinas y la llanura chaqueña.

Desde un punto de vista geológico mayor, la región se caracteriza por un basamento antiguo que está cubierto por rocas cretácicas y terciarias. Esto es carece de los grandes espesores de las rocas marinas fosilíferas del Paleozoico que sí están presentes en las cadenas que flanquean el Valle de Lerma y otras regiones al norte del lineamiento continental Calama- Olacapato -Toro.

Huellas en las veredas de Cachi

Como dijimos, unos 600 a 550 millones de años atrás eran los tiempos del Precámbrico y un océano profundo cubría toda la región que se encontraba al occidente de un continente ya desaparecido. En ese océano se depositaban grandes espesores de sedimentos formados por corrientes de turbidez que daban lugar a unas rocas llamadas turbiditas y que se agrupan en el "Complejo Puncoviscana".

Ese flysch marino estaba compuesto por capas de arenas muy finas sobre las cuales se depositaban lentamente arcillas puras. En esas arcillas grabaron sus huellas primitivísimos gusanos y otros organismos de cuerpos blandos. Hoy esas trazas fósiles se encuentran en las lajas de dicha formación rocosa y se las puede observar en las veredas de Cachi.

Otras rocas de esa misma época fueron afectadas por fuertes presiones y temperaturas y se convirtieron en rocas metamórficas del tipo esquistos, micacitas y gneises. Y por otro lado fueron inyectadas por magmas que ascendieron desde gran profundidad y formaron cuerpos graníticos como los que se extienden ahora en las altas cumbres al oeste del Valle Calchaquí, los Nevados de Cachi y Chuscha, entre otros.

sea los tiempos del comienzo del Terciario.

Las rocas de "Los Castillos" y "El Obelisco" pertenecen a esa época. Luego se presentan rocas de distintos momentos del Terciario, formadas en ambientes fluviales o eólicos, cada una con sus distintas improntas e historias geológicas. Incluso rocas que se depositaron al mismo tiempo en que América del Sur registraba una gran transgresión marina y se inundaba hasta llegar en algunos casos al borde de la Cordillera de ese entonces. Precisamente la cordillera se estaba elevando y las regiones al este se estaban hundiendo.

El mar que, en ese momento del Mioceno, entre 14 y 12 millones de años atrás, estaba 150 metros más alto que el nivel actual, penetró profundamente desde el Caribe, el Amazonas y el Paraná, para dar grandes brazos que se unieron. Téngase presente que en un pozo en Selva (Santiago del Estero) se encontraron foraminíferos marinos del Caribe. Luego el mar se retiró y volvió a entrar muchas veces, pero siempre sobre sectores marginales de la costa atlántica.

Selva en el Valle Calchaquí

La evolución andina hizo que la Puna se diferenciara como un bloque tectónico elevado y una espaciosa llanura de antepaís se extendiera a oriente. Igual que lo hace hoy la llanura chaqueña a partir de las últimas estribaciones subandinas. Las selvas que hoy vemos en Baritú llegaban entonces hasta el borde de la Puna. Los ríos que bajaban desde el oeste depositaban grandes abanicos aluviales y depósitos fluviales.

Hace 6 millones de años lo que hoy es el Valle Calchaquí estaba cubierto por una densa vegetación selvática de grandes árboles y en los lagos y pantanos había helechos, colas de caballo, totoras y otras plantas de alta humedad. Vivían allí tortugas, grandes caimanes, gliptodontes y otros animales de la época.

Las rocas feldespáticas se descomponían en caolín y las micas se alteraban en ese tipo de clima. Hoy las vemos en "Paso de las Flechas", una geoforma que constituye un geositio de importancia para el geoturismo y que por su forma de catedrales góticas recibe el nombre de "Paisaje Gótico". Y también en Palo Pintado y otros lugares del valle se han encontrado plantas acuáticas fósiles de bosques higrófilos. ¡Hasta lianas fósiles!

Todo ello iba a cambiar radicalmente cuando comenzó a elevarse el bloque tectónico al este del Valle Calchaquí, esto es las Cumbres Calchaquíes y demás cordones asociados. Ello bloquearía los vientos húmedos del este y la región comenzaría un lento proceso de desertización hasta alcanzar la situación actual de monte espinoso de churquis y cardones en un ambiente semiárido.

Uno de los últimos eventos que cambió provisoriamente el paisaje Calchaquí ocurrió 30 mil años atrás cuando colapsó la ladera del cerro "El Zorrito" a raíz de un terremoto de alta energía. Ello produjo una avalancha de 4.000 millones de toneladas de rocas que bloquearon la Quebrada de las Conchas embalsando las aguas de los ríos Calchaquí y Santa María. A raíz de ello se formó un gran lago que se extendió hasta Tolombón y San Carlos donde se depositaron arenas micáceas, limos y arcillas.

El agua y los vinos cafayateños

Había mucha más agua en el sistema ya que eran tiempos glaciares y las montañas del oeste estaban cubiertas de hielo. Cuando el lago se rompió y se vació los vientos comenzaron a remover las arenas que hoy forman las dunas de Cafayate, mal llamadas "Médanos".

O sea que los suelos de los viñedos del Valle Calchaquí tienen una larga historia geológica por detrás. Tremendas metamorfosis del paisaje se produjeron como consecuencia de la dinámica del orógeno andino. Donde rocas, tectónica y clima definieron los actuales "terroir". Y en donde la calidad de las aguas superficiales y subterráneas es también un fiel reflejo de la geología.

Estos y otros temas fueron parte de la conferencia del suscripto en el cierre de las "Jornadas Bodegas de Salta 2025" bajo el lema "La Génesis del Vino", realizadas en el Centro de Convenciones de Cafayate la primera semana de diciembre de 2025. Temas que fueron tratados también en mis libros, especialmente "Geología Calchaquí: Metáforas de un paisaje singular" publicado en 2022 por gentileza de Ediciones Bodega San Pedro de Yacochuya.

(*) Eon: unidad de medida equivalente a mil millones de años

Toda la pared occidental del Valle Calchaquí está formada por esas rocas viejas, ígneas y metamórficas, ricas en cuarzo, feldespatos y micas. Muy micáceas como se puede ver en los suelos del valle. Más allá de que contienen otros minerales como magnetita, granates y zircón.

Un cristal de 3,5 eones

Precisamente sobre un estudio de zircones que se recolectaron en esas rocas se pudo determinar su edad con gran precisión. Y con una notable curiosidad, se encontró un cristal de zircón con una edad extraordinariamente antigua de 3.446 millones de años. Probablemente el objeto más antiguo de la Argentina y es salteño. Aunque en aquellos remotos tiempos haya venido arrastrado por los ríos que se dirigían al oeste y que erosionaban los cimientos de América del Sur en los cratones de Brasil.

El granate más abundante es el almandino y da nombre a uno de los vinos que se elaboran en el valle. Lo cierto es que todas esas rocas, ígneas y metamórficas, fueron deformadas, inyectadas y erosionadas para formar una corteza que comenzaría a resquebrajarse unos 100 millones de años atrás. La corteza se adelgazó, se rompió y comenzó una nueva etapa conocida como el "Rift Cretácico". Algo parecido al actual Rift del África Oriental.

Se formaron cuencas que empezaron a receptar grandes volúmenes de gravas, arenas y arcillas rojas, explotaron volcanes que derramaron coladas de basaltos y arrastraron trozos del manto terrestre llamados xenolitos (í…imagine tener en la mano una roca que viene de 60 km de profundidad!), se formaron pequeños lagos donde vivían ranas acuáticas que hoy se conservan fósiles en Puente Morales, y todo ello ocurría en plena época de los dinosaurios.

Las rocas rojas, ricas en hierro férrico, que se encuentran en la cara oriental del Valle Calchaquí y en la Quebrada de las Conchas, reciben el nombre de "Pirgua", con tres formaciones que toman el nombre de la región: La Yesera, Las Curtiembres y Los Blanquitos. Al colmatarse esas cuencas se produjo el relleno de una arena blanca, mayormente eólica (Formación Lecho) y luego una ingresión marina donde se depositó la caliza amarilla de la Formación Yacoraite.

Esa caliza es muy notable y se la encuentra en La Poma, en el cerro Tin Tin, en los valles de Tonco y Amblayo, en la boca de la Quebrada de las Conchas, en el cerro Quitilipi y muchos otros lugares. Contiene huellas de dinosaurios, restos de peces, algas estromatolíticas, conchillas de gasterópodos y un sinnúmero de fósiles.

Contiene además el límite de la extinción de los dinosaurios, el horizonte del "Holocausto Cretácico" y es rica en uranio, vanadio, cobre y petróleo. Luego de ello se depositaron un conjunto de margas multicolores que reciben el nombre de Subgrupo Santa Bárbara y pertenecen al Paleoceno, o