La técnica Lotufo recibió un histórico avión de la Armada

Se trata de un North American T-28 Fennec para fines educativos.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 00:59
La Escuela Técnica "Capitán Marcelo Lotufo" sumó a su equipamiento formativo una aeronave histórica de alto valor pedagógico que será utilizada como herramienta didáctica para la formación de estudiantes de la especialidad aeronáutica. Se trata de un North American T-28 Fennec, cedido en comodato por la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N° 8 "Jorge Newbery" de la Ciudad de Buenos Aires.

La llegada de la aeronave es el resultado de un trabajo mancomunado entre ambas instituciones técnicas. El North American T-28 Fennec permitirá a los alumnos interactuar con un equipo real, estudiar sus sistemas y comprender los principios de la tecnología aeronáutica en un contexto práctico.

La ministra de Educación Cristina Fiore destacó que "poner a disposición de los estudiantes una herramienta pedagógica de esta naturaleza es fundamental para una formación técnica de calidad, vinculada directamente con el mundo real y las necesidades del sector aeronáutico". Para la directora Claudia Del Prado, esto "responde a nuestro principal objetivo de compartir experiencias, saberes y capacidades entre instituciones hermanas, construyendo un perfil de egresado íntegro y competente".

 

