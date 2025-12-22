Municipios serían asistidos por la Provincia para el pago del bono

El almuerzo de fin de año del Foro de Intendentes de la Provincia de Salta (Fipsa) dejó en el tramo final de 2025 impresiones muy distintas a las de encuentros anteriores. Esta vez no solo hubo balances y charlas compartidas entre jefes comunales sobre problemas comunes, los recortes nacionales, la caída de la recaudación y los impactos del ajustado contexto económico. Este año el agasajo también tuvo sentados en las mesas al nuevo jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho, autoridades ministeriales y altos funcionarios de algunos organismos clave en la relación con los municipios, como la Secretaría del Interior, la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección General de Ejecución Financiera.

Como bien remarcó el intendente de Apolinario Saravia y presidente del Fipsa, Marcelo Moisés, el almuerzo anual devino en "una mesa de trabajo amplia y fructífera" en la que se abordaron problemas comunes a los 60 municipios de la provincia, se analizaron preocupaciones planteadas en diferentes localidades y se definieron acciones articuladas en distintas áreas de la gestión gubernamental para optimizar el rendimiento de los recursos con los que se cuenta, agilizar soluciones y coordinar iniciativas conjuntas prioritarias en materia de salud, educación, seguridad, desarrollo social, infraestructura y producción.

Estuvieron presentes 44 intendentes, y las ausencias se debieron no a diferencias o desinterés, sino a que el almuerzo anual del Fipsa coincidió con asunciones en los gabinentes municipales, como en los casos de Tartagal y Embarcación, por mencionar solo a algunos de los jefes comunales que no pudieron contarse en esas mesas por compromisos institucionales impostergables. En en caso de la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, medió un justificativo médico, ya que debió ser operada tras accidentarse de regreso de Falda Grande, donde había participado de la inauguración de un panel solar que abastece de energía a la capilla de ese escarpado paraje al que se solo puede accederse a pie o a caballo. La jefa comunal vallista sufrió una fractura de tibia y peroné. Aunque sigue cumpliendo con su agenda y las actividades de función, su recuperación le exige evitar traslados exigentes.

Más allá de las ausencias justificadas, la presencia del gabinete provincial y los objetivos de gestión que Camacho expuso ante intendentes en la antesala de 2026 dejaron buenas impresiones en el seno del Fipsa. El mecanismo de asistencia financiera con el que el gobierno posibilitó a municipios pagar los aguinaldos, que terminaron de efectivizarse el viernes último, tuvo en las mesas del almuerzo anual expresiones de agradecimiento.

Consultado por El Tribuno sobre el funcionamiento del sistema de anticipo de coparticipación, el presidente del Foro explicó que la Provincia adelanta los fondos que luego los municipios devuelven en seis cuotas mensuales sobre las que no se aplica recargo ni interés alguno. Moisés recordó que este esquema, apoyado en "la visión federal" del gobernador Gustavo Sáenz, posibilitó a municipios pagar los aguinaldos en los últimos años en un contexto financiero ajustado. El intendente de Apolinario Saravia resaltó la importancia que esta previsibilidad tiene para los municipios del interior, más aún en un año de fuerte baja en la recaudación, ya que los sueldos y aguinaldos sostienen el movimiento económico de cada pueblo.

Sobre este entendimiento, una de las acciones concretas que se definieron en la sede del Fipsa fue abrir una mesa de trabajo enfocada sobre el bono de $200.000 que la Provincia haría afectivo a su planta de agentes públicos el próximo 16 de enero y que los municipios, con el habitual sistema de anticipos de coparticipación, pagarían en la segunda quincena de ese mes.

Jefes comunales subrayaron que para los municipios más chicos el esfuerzo fiscal de ese bono es muy semejante al de un aguinaldo.

Acciones articuladas

Con la ministra de Educación, Cristina Fiore, intendentes acordaron llevar adelante los arreglos de puesta a punto de escuelas con esfuerzos articulados de organismos provinciales y municipales, directivos y cooperadoras.

Con el ministro de Salud, Federico Mangione, jefes comunales convinieron en avanzar con un esquema de cooperación similar enfocado en centros sanitarios. Además, en lo inmediato, se coordinarán acciones preventivas de dengue en distintos puntos de la provincia. Siguiendo una estrategia de gestión que el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, delineó con los municipios agrupados en cinco regiones, la primera reunión se concertaría en los próximos días con las intendencias de los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.

Con el ministro de Seguridad, Gaspar Solá, intendentes analizaron varias iniciativas conjuntas. A través de una de ellas le propusieron al funcionario provincial aprovechar los talleres municipales para realizar muchas de las reparaciones de móviles policiales que actualmente se concentran en la capital salteña, con engorrosos traslados y tiempos de demora que podrían acortarse de modo significativo.

Con el nuevo ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión, convinieron avanzar en medidas para mejorar aspectos técnicos de los mataderos y contrarrestar faenas ilegales. La fecha de una primera reunión, que se llevaría a cabo en Las Lajitas, con intendentes de los municipios del departamento Anta, quedaría confirmada en los próximos días.

En las mesas del Fipsa el nuevo ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, y su par de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, también resaltaron con definiciones clave sobre las bases de gestión política, de los recursos del sector público y las asistencias críticas. Junto a ellos se contaron, además, el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente; el secretario del Interior, Ricardo Javier Diez Villa, y el director general de Ejecución Financiera de la Provincia, Luis Fernando San Millán.

Más presencia en territorio

La modalidad de trabajo con los intendentes, basada en la coordinación y la articulación, fue ratificada por Camacho, quien anunció que "el gabinete recorrerá más la provincia para escuchar, sumar, anticiparse a los problemas y llevar soluciones a la gente, como nos pide el gobernador". Sobre ese eje, Jarsún destacó que "los intendentes son la primera línea del Estado" y afirmó que habrá "más territorio y menos escritorio".