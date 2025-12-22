PUBLICIDAD

Policiales

Una mujer casada denunció a un joven por abuso sexual

La mujer mantenía una relación paralela con el acusado. El adolescente es buscado por la policía, por su familia y por el marido de la mujer denunciante.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 00:59
Un extraño hecho conmocionó a toda una comunidad de Añatuya, en Santiago del Estero, cuando trascendió que una mujer casada se presentó en una comisaría para denunciar a un chico por violación. El acusado, un joven de 18 años, es intensamente buscado por la Justicia y por el marido de la mujer denunciante, luego de que se conociera una denuncia en su contra por un presunto abuso sexual. La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades tras la presentación espontánea de su padrastro ante la oficina de guardia de una dependencia policial.

Según el padrastro del joven acusado, al presentarse en sede policial informó que el chico había desaparecido sin dejar rastros, pero también contó "nos enteramos que está acusado de abuso sexual por una mujer mayor".

De acuerdo al relato brindado, el último contacto visual con el joven se produjo el 7 de diciembre, alrededor de las 9 de la mañana, cuando este se retiró del domicilio familiar manifestando que viajaría a la ciudad junto a un amigo a bordo de una moto, con el objetivo de participar en un campeonato de fútbol a realizarse en el Club Platense de Añatuya.

 

