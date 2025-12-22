Nuevamente rige alerta amarilla por tormentas en distintas zonas de la provincia

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Según el pronóstico, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.

La vigencia del alerta será desde las 06:00 hasta las 18:00 horas para los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

En tanto, desde las 06:00 hasta las 00:00 horas, el aviso alcanzará a General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria y Rivadavia.

Finalmente, desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, el alerta regirá para Pre Puna de Iruya, Pre Puna de Orán y Pre Puna de Santa Victoria.