PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
22 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Moría y pato galmarini
Colonia Santa Rosa
Siniestro vial y amenaza
Navidad
Turismo
Primera Nacional
Moría y pato galmarini
Colonia Santa Rosa
Siniestro vial y amenaza
Navidad
Turismo
Primera Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1510.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Nuevamente rige alerta amarilla por tormentas en distintas zonas de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectará a distintos departamentos y regiones de la provincia durante la jornada, con vigencias diferenciadas según la zona. Se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 11:57
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Notas Relacionadas

Según el pronóstico, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.

La vigencia del alerta será desde las 06:00 hasta las 18:00 horas para los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

En tanto, desde las 06:00 hasta las 00:00 horas, el aviso alcanzará a General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria y Rivadavia.

Finalmente, desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, el alerta regirá para Pre Puna de Iruya, Pre Puna de Orán y Pre Puna de Santa Victoria.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD