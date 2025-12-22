Desde hoy, viajar en taxis o remis cuesta más caro

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Desde este lunes rige un aumento en las tarifas de taxis y remises en la ciudad, luego de un pedido realizado por los trabajadores del sector.

La actualización implica una suba del 20%. En el caso de los taxis, la bajada de bandera diurna pasó a costar $980 y la nocturna $1.176. Para los remises, la bajada de bandera diurna quedó en $983, mientras que la nocturna asciende a $1.179.

Trabajadores del volante consultados en el centro coincidieron en que el incremento era necesario. Algunos señalaron que la actualización quedó por debajo de la inflación y que las tarifas deberían ajustarse con mayor frecuencia, mientras que otros remarcaron que el valor anterior ya no alcanzaba para cubrir los costos básicos del servicio.

Desde el sector vienen advirtiendo que las tarifas se mantenían sin cambios desde febrero, una situación que, según indicaron, hacía inevitable una corrección en los valores para sostener la actividad.

Con los cambios establecidos, la tarifa de taxis será la siguiente:

Diurna

* Bajada de bandera: $980

* Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $98

Nocturna

* Bajada de bandera: $1176

* Ficha cada 100 metros o minuto de espera: $118

En cuanto al servicio de remises la nueva tarifa será:

Diurna

* Bajada de bandera: $983

* Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $99

Nocturna

* Bajada de bandera: $1179

* Ficha cada 100 metros o espera a partir de 1 minuto: $119

Todos los vehículos afectados a la prestación del servicio de transporte impropio deberán exhibir en el respaldo trasero del asiento del conductor el nuevo cuadro tarifario autorizado por la AMT.

Cabe resaltar que los taxistas y remiseros tendrán hasta el 22 de enero del 2026 para realizar los cambios en los relojes del servicio impropio. También podrán ofrecer promociones de viajes por debajo de la tarifa actual aprobada.