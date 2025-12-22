ULTIMO MOMENTO: Revocan el sobreseimiento del camionero que vio por última vez a María Cash

La Cámara Federal de Salta resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor David Romero, el camionero que vio por última vez a María Cash, y ordenó que la investigación continúe hasta que se agoten todas las medidas de prueba orientadas a esclarecer la principal hipótesis de autoría sostenida por la fiscalía y la querella.

Según el fallo al que accedió El Tribuno, el tribunal consideró que no se alcanzó el grado de certeza negativa exigido para cerrar definitivamente el proceso en la etapa de instrucción y que la decisión adoptada en primera instancia implicó una clausura prematura de la causa. Los jueces remarcaron que durante esta fase no rige plenamente el principio de la duda a favor del imputado, y que para disponer un sobreseimiento resulta indispensable descartar de manera concluyente su participación, algo que —indicaron— no ocurre en este caso.

En su análisis, la Cámara sostuvo que persisten indicios relevantes que deben ser valorados de manera conjunta y no fragmentada. De acuerdo con la resolución, esos elementos, vinculados tanto a la conducta de Romero como a situaciones posteriores a la desaparición de Cash y a su entorno, impiden descartar la hipótesis acusatoria y obligan a profundizar la investigación antes de cualquier decisión definitiva.

El fallo subraya que los elementos incorporados al expediente no fueron suficientemente esclarecidos y que existen aspectos del caso que aún presentan zonas oscuras. Por ese motivo, el tribunal ordenó avanzar con una serie de medidas de prueba que no se encuentran agotadas, entre ellas peritajes y otras diligencias consideradas indispensables para reconstruir los hechos y evaluar con mayor precisión la hipótesis principal planteada por los acusadores.

La Cámara también se pronunció sobre el pedido de la fiscalía y la querella para apartar al Juzgado Federal de Salta N° 2, solicitud que fue rechazada. En consecuencia, la investigación continuará bajo la conducción de la jueza Mariela Giménez, al no advertirse motivos objetivos que justifiquen su desplazamiento.