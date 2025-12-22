Seba Correa lanza “Todas las almas”, una balada pop sobre el desapego y la aceptación

El artista salteño Seba Correa lanzó su nuevo tema musical titulado “Todas las almas”, una balada pop que propone un recorrido introspectivo por los procesos de duelo, despedida y aceptación. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y marca un nuevo capítulo en su camino artístico.

Cantante, compositor y músico, Correa lanzó este sencillo como una obra marcada por la sensibilidad y la reflexión. A lo largo del tema, la letra aborda la idea de la despedida y la aceptación, poniendo el foco en esos momentos en los que se comprende que algo ha cambiado de manera definitiva.

"Todas las almas” nace desde un lugar de honestidad y vulnerabilidad. Una de las frases centrales del tema, “Algo en sus ojos se había ido ya”, funciona como punto de partida del relato, marcando ese instante en el que se percibe la ausencia y aparece la necesidad de soltar.

La canción avanza sobre esa observación íntima, sin exageraciones ni artificios, construyendo un clima reflexivo que invita a detenerse y escuchar. El eje está puesto en la experiencia emocional y en la interpretación del mensaje.

La metáfora del mar como destino común

El estribillo “Todas las almas van hacia el mar” actúa como una metáfora que atraviesa toda la obra. El mar aparece como ese lugar simbólico hacia el que todo fluye, donde el dolor se disuelve y comienza un proceso de libertad y desapego.

El sencillo fue producido por Seba Correa junto a Diego Sebastián Fernández. La producción acompaña el clima íntimo y reflexivo de la canción, reforzando la sensibilidad de la letra y el tono emocional.

Con una producción de tono íntimo, el sencillo logra trasladar una vivencia personal a una experiencia compartida, permitiendo que cada oyente encuentre su propia lectura dentro de la canción.

“Todas las almas” ya puede escucharse en las distintas plataformas digitales. El lanzamiento suma un nuevo capítulo al recorrido artístico de Seba Correa y le da visibilidad a su propuesta musical, centrada en la emoción, la palabra y la conexión con quien escucha.