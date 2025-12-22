Donald Trump anuncia construcción de nuevos buques de guerra para la Marina de EEUU dentro de la “Golden Fleet”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un plan para que la Armada estadounidense comience la construcción de una nueva clase de buques de guerra, a los que él mismo se refirió como “battleships” (acorazados), en el marco de una iniciativa denominada “Golden Fleet”.

El anuncio fue realizado desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, durante un evento en el que estuvieron presentes el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de la Marina John Phelan.

Según lo informado, la propuesta contempla la construcción de dos buques inicialmente, con el objetivo de expandir la flota hasta entre 20 y 25 unidades en el futuro, aunque los detalles finales sobre financiamiento y plazos aún no fueron especificados.

El plan forma parte de la visión de Trump de fortalecer la capacidad naval estadounidense, destacando que estos nuevos buques serían más grandes, más rápidos y, según sus palabras, hasta “100 veces más poderosos” que cualquier acorazado anterior.

La iniciativa también va acompañada de la idea de revitalizar la construcción naval en Estados Unidos y de reforzar el poderío marítimo frente a desafíos estratégicos globales, en un momento en que las prioridades de defensa incluyen tanto la modernización de flotas como el desarrollo de nuevas capacidades.

Aunque el anuncio fue destacado como un avance significativo en la construcción de buques de guerra, algunos analistas han señalado que el regreso a un tipo de nave tradicional como los acorazados representa un cambio respecto a la trayectoria moderna de la Marina, en la que las unidades más grandes han estado dominadas por portaaviones y otros buques especializados.

Con este plan, la administración Trump busca reforzar la presencia naval estadounidense, a la vez que impulsa la industria de construcción naval en astilleros nacionales y potencia una iniciativa que ha denominado “Golden Fleet” para destacar la magnitud y ambición de la propuesta.