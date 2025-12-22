PUBLICIDAD

Stranger Things
Donald Trump
Especial
La Libertad Avanza
Comercio en Salta
Primera Nacional
Fútbol Femenino
Auditoria General de la Nación
Caso $Libra
Deportes

El cuervo arrasó se quedó con la Copa de Oro en femenino

La Primera División, la Sub-18 y la Sub-15 mostraron toda su hememonía, mientras que Cachorros se consagró en la Sub-13 en el cierre del 2025.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 22:17
Las chicas de la Primera de Central Norte, campeonas Copa de Oro.
Las chicas de la Primera de Central Norte, campeonas Copa de Oro.
Belén Morelli, junto a una de las jugadoras, grandes campeonas.
La Sub-18 de Central, campeonas invictas y tetracampeonas.
Categoría Sub-15 Campeonas Copa de Oro club Central Norte.
Categoría Sub-13 Campeonas club Cachorros.
Categoría Sub-15 Campeonas Copa de Plata club Castañares.
Primera División Campeonas Copa de Plata club Atlas.
Una máquina de ganar. La Primera División de Central Norte se consagró flamante campeón de la Copa de Oro del Torneo organizado por la Liga Salteña de Fútbol y selló su hegemonía durante 2025, un año en que terminó con la valla invicta.


De esta manera, el equipo dirigido por Bélen Morelli volvió a mostrar un trabajo impecable que lo puso en la cima frente a más de 15 combinados de la máxima categoría.


Por su parte Atlas logró quedarse con la Copa de Plata.

Asimismo las chicas del Sub-18 también lograron quedarse con el trofeo, uno más que se suma a sus vitrinas, pero que además lsa convierte en pentacampeonas invictas de la categoría.


En la categoría Sub-15 el conjunto de la Entre Ríos también se quedó con la Copa de Oro, mientras que la Copa de Plata fue para las chicas de Castañares.


Finalmente la cima del campeonato y el podio de la categoría Sub-13 quedó en manos de Los Cachorros, mientras que el subcampeonato se adjudicó Central Norte.

 


Pero lo cierto es que esta gran responsabilidad y éxitos vienen de la mano de Morelli, la exjugadora cuerva, hoy directora técnica y una amante de la competencia de elite y Walter Flores, titular del departamento de fútbol femenino de la Liga Salteña, quienes logran sumar en cada competencia a decenas de chicas.


"La verdad que con Walter hemos hecho un trabajo que nadie lo hizo, espectacular. Tanto que los clubes tuvieron que abrir las puertas a las nenas para formar escuelitas y divisiones inferiores. Y hay equipos que participaron en la Liga que tienen todas las categorías y esto va creciendo cada día más. Es un orgullo", resaltó Morelli.

 

¿Se viene el Sub-10?

 

El crecimiento del fútbol femenino en nuestra provincia sigue a pasos agigantados y se suman nuevos equipos y competencias. En el caso de la Liga Salteña, ya se está estudiando incorporar a la categoría Sub-10 al fútbol federado, que hoy es solo hasta el Sub-13.
Pero además se vienen nuevos compromisos. Recientemente la Asociación del Fútbol Argentino notificó a los clubes que el tradicional Torneo Regional se extiende y no solo será para la Primera, por lo que el próximo año estaría sumando tanto al Sub-18 como asi también al Sub-15.

