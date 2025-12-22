En una quema de droga, policías intentan robarse la cocaína

Siete policías fueron detenidos en la provincia de Chaco tras intentar robar 9 kilos de cocaína. El insólito episodio ocurrió durante la quema de la droga.

La maniobra fue descubierta en Colonia Benitez, dentro de un polígono perteneciente a la Policía de la Provincia de Chaco. El escándalo es enorme porque se descubrió que los efectivos formaban parte de la División Antinarcóticos.

Además, el intento de robo ocurrió frente a varias autoridades provinciales. En la quema judicial estaban presentes el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero y el juez Mianovich.

Para evitar que los descubrieran, los policías realizaron una maniobra de ocultamiento de la droga, aunque finalmente las autoridades a cargo del operativo se dieron de lo que ocurría.

Los 9 kilos de cocaína que quisieron robarse están estimados en un valor de 225 millones de pesos, aproximadamente.

En el operativo se estaban quemando tres toneladas de marihuana y 80 kilos de cocaína. En ese momento, secretarios del Juzgado Federal 2 notaron irregularidades y pesaron una de las cajas, donde notaron que en vez de pesar 9 kilos, pesaba 8 después de su traslado.

Los imputados son el comisario César Alegre, el subcomisario Andrés Franco Ramírez, el oficial principal Lucas E. Martínez, el sargento Gustavo J. Acosta, los cabos Gustavo A. Quizama y Néstor A. Urne Canteros; y el cabo primero Juan N. Almirón Núñez.

El juez Mianovich señaló que fue "patético" el accionar de los involucrados. El personal del juzgado avisó de inmediato a la Fiscalía Federal.

Luego de las requisas a los oficiales, lograron encontrar más paquetes de cocaína en un patrullero. Toda la maniobra fue registrada y la droga quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional. Los agentes de la policía quedaron detenidos.