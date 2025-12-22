PUBLICIDAD

22 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Especial
La Libertad Avanza
Comercio en Salta
Primera Nacional
Fútbol Femenino
Auditoria General de la Nación
Caso $Libra
Ajedrez en Salta
Deportes

Llega al San Alfonso el “Jaque mate a Papá Noel: Navidad es Jesús”

Se viene el último torneo navideño de ajedrez infanto juvenil 2025 "Profesora Liendro".
Lunes, 22 de diciembre de 2025 22:59
El próximo 28 de diciembre se realizará en las instaciones de la parroquia San Alfonso, en Leguizamón 812, el torneo de ajedrez infanto juvenil denominado “Jaque mate a Papá Noel: Navidad es Jesús”.
El certamen, organizado por la escuela de ajedrez "Profesora Gloria Liendro" y que contará con un fuerte mensaje navideño se llevará a cabo desde las 14 y corresponderá al último de la edición 2025 de la institución.


Cabe destacar que del torneo participarán desde las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12; Sub-14 y Sub-16 y +17 años, y un IRT Rápido Navideño (con sistema suizo, 5 rondas, ritmo 15+3).
Además habrá premios en efectivo, trofeos y diplomas para los participantes.
Para informes e inscripción comunicarse al 3875-176180 o por Facebook (escuela Gloria Liendro) o Instagram a @escuela.gloria.liendro.

 

