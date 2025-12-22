Bloqueo a Venezuela: EE.UU. intercepta y retiene un tercer buque petrolero

Estados Unidos reforzó en las últimas horas el bloqueo petrolero impuesto a Venezuela al interceptar un tercer buque en aguas internacionales próximas al país sudamericano, según reportes difundidos este sábado por medios internacionales.

De acuerdo con la información publicada por Bloomberg News, el petrolero Bella 1, de bandera panameña y sancionado por Washington, fue abordado por personal estadounidense cuando se dirigía a cargar crudo venezolano. El episodio se suma a otras acciones realizadas durante la semana, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

Nuevas detenciones de embarcaciones

Un día antes, la Guardia Costera estadounidense abordó el superpetrolero Centuries, también con bandera panameña, cerca de Venezuela. Si bien no figura en la lista oficial de sanciones, la Casa Blanca afirmó que transportaba petróleo extraído por la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). La vocera presidencial Anna Kelly sostuvo en la plataforma X que el cargamento tenía origen en la petrolera estatal sancionada.

El 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses decomisaron otro buque, el Skipper, y anunciaron que retendrían el crudo transportado a bordo.

Escalada de medidas

El presidente Donald Trump ordenó el 16 de diciembre un “bloqueo total y completo” para impedir la entrada y salida de buques sancionados desde puertos venezolanos. Además, su Gobierno designó a la administración del presidente Nicolás Maduro como “organización terrorista extranjera”.

Según el portal de monitoreo marítimo TankerTrackers.com, decenas de buques sujetos a sanciones se encuentran actualmente fondeados o navegando en aguas del Caribe vinculadas a rutas venezolanas.

Reacción de Caracas

El Gobierno venezolano condenó la interceptación de buques petroleros, calificándola como un acto de “piratería” y denunciando que Washington busca profundizar el bloqueo económico e impulsar cambios políticos en la región.

Las exportaciones petroleras constituyen el principal ingreso de divisas para Venezuela y representan un sector crítico para su estabilidad económica.