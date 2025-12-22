Detectan una pista aérea irregular en Santiago del Estero y la conectan con Pablo Toviggino

En las profundidades del departamento Alberdi, donde el monte santiagueño se vuelve espeso y el silencio solo se rompe por el motor de algún tractor, se gestó uno de los expedientes más sensibles de los últimos años. Lo que comenzó como una denuncia por usurpación de tierras terminó abriendo una caja de Pandora que salpicó las estructuras del poder deportivo nacional. No se trata de un simple parte preventivo, sino de una trama donde la logística aérea clandestina y las influencias políticas parecen haber caminado de la mano por senderos de tierra y pistas de aterrizaje improvisadas.

La investigación, impulsada originalmente por la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad), puso la lupa sobre un paraje de nombre casi profético: "Ahí Veremos". Allí, en un predio rural cuya titularidad y control operativo fueron objeto de intensas pesquisas, la Justicia Federal creyó encontrar un nodo clave para el movimiento de aeronaves que operaban fuera de todo control estatal.

El radar del sospecha: 37 vuelos bajo la lupa

La magnitud del caso no se mide solo en hectáreas, sino en frecuencias de vuelo. Según los registros del sistema de Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI), entre 2012 y 2018 la zona fue escenario de una actividad frenética e inexplicable para un área de explotación agropecuaria convencional. Se detectaron al menos 37 vuelos irregulares, con un pico de actividad en 2017 que encendió todas las alarmas de los organismos de seguridad.

Para confirmar lo que los radares sugerían, la Gendarmería Nacional desplegó una operación de inteligencia que incluyó el uso de drones y personal encubierto. El informe del primer alférez Norberto Omar Ghighlione fue determinante: en el lugar no solo se constató la existencia de una superficie apto para el aterrizaje de avionetas, sino que se detectaron huellas y movimientos logísticos que no coincidían con la siembra o la cosecha, sino con el reabastecimiento y la descarga de aeronaves.

El factor Toviggino y el entramado societario

El nombre de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, emergió en el expediente no por una presencia física en los operativos, sino a través de un complejo entramado de sociedades y testimonios. Los investigadores centraron su atención en la firma HT SRL, una empresa vinculada al dirigente que habría tenido el control operativo del campo investigado.

En este tablero de ajedrez corporativo, otro nombre clave es el de Gabriel Gorosito, señalado por la Gendarmería como el hombre que impartía las directivas en el terreno. La conexión entre la gestión de la tierra, los vuelos no declarados y las figuras de peso del ámbito dirigencial le dio a la causa una dimensión institucional que, según fuentes judiciales, habría contribuido a la parálisis que sufrió el proceso en años posteriores.

El laberinto judicial y el nexo con "La Tía"

A pesar de la contundencia de las pruebas técnicas, la causa sufrió un fenómeno recurrente en las investigaciones de alto impacto: el peregrinaje judicial. El expediente saltó de la jurisdicción de Campana a Catamarca, para finalmente recalar en Santiago del Estero. En ese tránsito, la investigación se cruzó con otros nombres pesados del hampa regional, como el de Eva Portillo de Quiñones, alias "La Tía", una mujer vinculada a la logística del narcotráfico a gran escala.

"El campo funcionaba como un engranaje logístico dentro de una red de transporte aéreo ilegal", sostiene una de las hipótesis que aún resuena en los pasillos de los tribunales federales, a pesar de que el expediente nunca alcanzó una sentencia definitiva.

Una herida abierta en la frontera

Hoy, la pista de "Ahí Veremos" es un símbolo de las causas que quedan suspendidas en el tiempo. Mientras los organismos de control aeroespacial siguen reportando movimientos en la frontera norte, este expediente permanece como un recordatorio de la fragilidad del sistema cuando se cruzan el tráfico ilegal, la propiedad de la tierra y los hombres de saco y corbata que manejan los hilos del poder.

La falta de un cierre definitivo no anula los hallazgos: la pista existió, los vuelos se realizaron y los vínculos societarios quedaron plasmados en actas que todavía hoy son consultadas en investigaciones laterales por lavado de dinero.