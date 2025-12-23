Analizaron la reforma de la Ley de Glaciares

Las comisiones de Minería de la Cámara de Diputados y del Senado provincial analizaron la reforma de la Ley Nacional de Glaciares Nº 26.639 junto a la senadora nacional Flavia Royón, con foco en su impacto sobre el desarrollo productivo y económico de Salta.

La senadora nacional aclaró que la propuesta no habilita la actividad minera sobre glaciares, sino que reafirma la protección legal de aquellas geoformas con función hídrica relevante y estratégica. En ese marco, señaló que al eliminar las denominadas "zonas grises" del concepto de ambiente periglaciar, se busca brindar seguridad jurídica a los proyectos productivos, permitiendo que, cuando los estudios científicos determinen que ciertas estructuras son inertes y no aportan al sistema hídrico, dejen de constituir una restricción para el desarrollo minero.

Royón destacó además que la reforma implica un fortalecimiento de las facultades provinciales sobre sus recursos naturales, al promover decisiones ambientales basadas en criterios técnicos, información actualizada y una mirada federal. Consultada sobre el impacto concreto en Salta, indicó que si bien actualmente no existen proyectos en conflicto con la normativa vigente, la iniciativa permitiría a la provincia realizar sus propios estudios de impacto ambiental y mantener actualizado el inventario de recursos estratégicos.

Por su parte, los legisladores provinciales coincidieron en la necesidad de compatibilizar la explotación minera con la protección ambiental, y destacaron que la actividad se consolidó como motor del desarrollo económico salteño.

Además, se abordaron los acuerdos mineros con Catamarca vinculados a los proyectos Sal de Oro y Diablillos–Plata, considerados claves para la seguridad jurídica y la cooperación interprovincial.