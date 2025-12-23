PUBLICIDAD

23 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
robo en Embarcación
Hantavirus
Bolivia
Presupuesto 2026
Presupuesto 2026
Emilia Orozco
Coparticipación Federal
Pozo de Aguas del Norte
Ley de Glaciares
Fiestas de Fin de Año
Exeni y Hernández Berni refuerzan la agenda sanitaria

Se entregaron más de 160 diagnósticos tempranos de TDAH y autismo a niñas y niños de Tartagal.
Martes, 23 de diciembre de 2025 01:18
Con un abordaje territorial y respaldo profesional, el diputado provincial Omar Exeni y el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, entregaron 160 diagnósticos tempranos de TDAH y autismo. También anunciaron "consultorios digitales" de tartamudez.

La iniciativa impulsada por el diputado provincial Omar Exeni y el intendente Franco Hernández Berni alcanzó un hito sanitario poco frecuente en el interior salteño: la entrega efectiva de diagnósticos clínicos, elaborados por profesionales especializados, a familias que históricamente no accedían a este tipo de evaluaciones.

A un mes del desembarco en Tartagal junto al equipo del Centro Cettis, el trabajo permitió avanzar con más de 160 diagnósticos comprometidos para niñas y niños con TDAH y autismo, además de evaluaciones vinculadas a trastornos del habla. No se trató solo de detectar casos, sino de cerrar el proceso con informes formales, orientación a las familias y derivaciones, un paso clave y habitualmente ausente fuera de la Capital.

Exeni y Hernández Berni remarcaron que la experiencia es inédita en el interior de Salta y que fue posible tras un esfuerzo sostenido "a pulmón", sin estructuras preexistentes, con articulación institucional y trabajo territorial. El modelo replica una política sanitaria ya aplicada en la ciudad de Salta y que ahora se trasladó al norte provincial.

Dato sanitario

Los relevamientos arrojaron además un dato sanitario de peso: uno de cada 35 chicos evaluados presenta autismo o TDAH, lo que refuerza la urgencia de sostener la detección temprana. En ese marco, Exeni y Hernández Berni anunciaron que en 2026 sumarán diagnósticos remotos para chicos con tartamudez, ampliando el alcance en zonas rurales y comunidades alejadas.

"Todo esto es gracias a las políticas federales del Gobernador Sáenz. Encontramos un compromiso político con el intendente Hernández Berni que apunta a consolidar una política pública que nos costó mucho esfuerzo: garantizar diagnósticos tempranos y acceso real a la salud infantil en el interior, donde durante años estas respuestas no llegaron", destacó el diputado Omar Exeni.

 

