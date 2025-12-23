Fondos discrecionales y coparticipación: Salta, entre las más asistidas

En lo que va del año, Salta se ubicó entre las provincias más beneficiadas por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los principales instrumentos de transferencias discrecionales del Gobierno nacional. Ese desempeño se dio en un contexto en el que las transferencias automáticas, cuyo componente principal es la coparticipación, mostraron un crecimiento real moderado en el acumulado del año, aunque con caídas interanuales puntuales en noviembre, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, relevados por el portal Chequeado, hasta las dos primeras semanas de diciembre Salta recibió $19.000 millones en ATN, lo que la posicionó en el segundo lugar del ranking nacional, compartido con Misiones y Entre Ríos. El primer lugar correspondió a Tucumán, con $35.000 millones acumulados en lo que va del año.

El peso de los envíos de diciembre fue determinante. Solo en ese mes, Salta recibió $6.000 millones, en el marco de un fuerte incremento del reparto de ATN dispuesto por el Ejecutivo nacional en las últimas semanas del año.

Un aumento del 50%

En total, durante ese período el Gobierno nacional distribuyó $66.500 millones, equivalentes al 33% del total girado en 2025, lo que implicó un aumento del 50% respecto del volumen transferido durante los once meses previos.

Con estos desembolsos, el ranking anual dejó a Tucumán como la provincia más asistida vía ATN, seguida por Entre Ríos, Misiones y Salta, todas con $19.000 millones, mientras que Neuquén y Chaco recibieron $18.000 millones y Catamarca, $17.500 millones.

Los Aportes del Tesoro Nacional están contemplados en la Ley de Coparticipación Federal para atender, en la teoría, situaciones de emergencia o desequilibrios financieros provinciales y se financian con el 1% de la masa de impuestos coparticipables. A diferencia de la coparticipación, se trata de transferencias no automáticas, cuya asignación queda a discreción del Poder Ejecutivo nacional.

Tranferencias automáticas

En paralelo al aumento de los fondos discrecionales, el último informe del Iaraf mostró un escenario diferenciado en materia de transferencias automáticas. En noviembre, los envíos por coparticipación, leyes especiales y compensaciones al conjunto de provincias y a la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída real interanual del 5,4%, explicada principalmente por la baja real del Impuesto a las Ganancias (-3,3%), del IVA (-3,5%) y de los impuestos internos (-12,8%).

Dentro de ese contexto mensual adverso, Salta fue la provincia con la menor caída real del país, con un retroceso del 2,8% interanual en noviembre. El segundo mejor desempeño correspondió a Buenos Aires, con una merma real del 4,3%, mientras que otras jurisdicciones mostraron descensos superiores al promedio nacional.

Sin embargo, al observar el acumulado entre enero y noviembre de 2025, el panorama cambia. Según el Iaraf, las transferencias automáticas totales crecieron 1,5% interanual real a nivel nacional. En ese período, Salta se ubicó como la segunda provincia más beneficiada, con un crecimiento real del 3,8%, apenas por detrás de Buenos Aires, que encabezó el ranking con un 4%. En coparticipación neta, el nivel real del acumulado quedó prácticamente en línea con el registrado en 2024.

El valor político de los ATN

El patrón de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en 2025 expuso con claridad una correlación política entre los fondos discrecionales y el comportamiento legislativo de las provincias más beneficiadas. Salta, Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco y Entre Ríos, que concentraron la mayor parte de los recursos vía ATN, acompañaron al Gobierno nacional en la aprobación del Presupuesto 2026, aportando votos clave en un Congreso fragmentado.

En el caso de Salta, los legisladores que responden al gobernador Gustavo Sáenz (Pablo Outes, Yolanda Vega y Bernardo Biella) respaldaron el tratamiento y el dictamen del Presupuesto 2026, en línea con una estrategia de diálogo y cooperación institucional con el Ejecutivo nacional. Un comportamiento similar se observó en el resto de las provincias que integraron el grupo de mayores receptoras de ATN, cuyos representantes resultaron determinantes para asegurar la sanción de la ley de gastos y recursos.

La coincidencia entre el incremento de las transferencias discrecionales y el apoyo político al Presupuesto volvió a poner en debate el rol de los ATN como herramienta de negociación federal, especialmente en un escenario en el que las transferencias automáticas, aunque con crecimiento en el acumulado, muestran una evolución más acotada y dependiente de la marcha de la economía.