Nuevo pozo de agua beneficia a más de 6.000 vecinos

El Gobierno de la Provincia puso en marcha un nuevo pozo profundo de agua potable en barrio Parque La Vega, en la zona sur de la ciudad. La obra capta el recurso a más de 250 metros de profundidad y permitirá mejorar el abastecimiento a más de 6.000 vecinos del sector.

La habilitación estuvo encabezada por el ministro de Gobierno y Justicia y presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, junto al gerente de la empresa, Juan Bazán. El nuevo pozo beneficia a vecinos de Parque La Vega, Hipódromo, Balcón de Limache, San Francisco, San Calixto y San Nicolás, entre otros barrios.

Tras la puesta en funcionamiento, Jarsún destacó que se trata de una obra iniciada hace siete meses y remarcó que forma parte de la premisa fijada por el gobernador Gustavo Sáenz de revertir los problemas del servicio. "Este pozo beneficia a más de 6.000 vecinos y tiene una producción de 130 mil litros por hora, con posibilidad de ampliarse hasta 230 mil litros", señaló.

El funcionario subrayó además la importancia de la infraestructura, al tratarse de un pozo de 255 metros de profundidad y con agua de máxima calidad, que impacta de manera directa en distintos barrios de la zona sur.

Nuevos pozos de agua

Jarsún adelantó que en los próximos días se inaugurará otro pozo en zona norte, cuya obra ya se encuentra finalizada, y que luego está prevista la habilitación de un pozo en Güemes, además de otros proyectos en distintas localidades. "Estamos muy contentos de poder avanzar con la situación de mejora del servicio. Ahora nos falta inaugurar el pozo de Villa Belgrano que ya está terminado y solo restan detalles de la obra civil. Luego tenemos prevista la habilitación en General Güemes del pozo Naranjito y tenemos más pozos proyectados".

En ese marco, indicó que la Provincia ejecutará más pozos de los inicialmente comprometidos, al considerar que "hacen falta en todos lados", por lo cual "estamos tratando de revertir los problemas del servicio, a pesar de la desinversión que hay por parte del Gobierno nacional".

Además remarcó que las obras se realizan con recursos provinciales, pese al escenario económico complejo. "Todo esto se está haciendo con recursos de la Provincia y con un gran esfuerzo ya que todos saben lo que está pasando la Argentina en este momento, pero nosotros vamos a tratar de seguir optimizando los recursos para beneficiar a la gente", concluyó.