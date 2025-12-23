PUBLICIDAD

Comercio en Oran
Navidad
Salteño estafado
cerrillos
A Juicio por homicidio
Pirotecnia
Turismo
La salud de Cristina
Presupuesto 2026
Nacionales

Al menos cinco senadores peronistas votarían en general el Presupuesto de Javier Milei

Se trata de los representantes provinciales del bloque Convicción Federal; dos de ellos responden a los gobernadores Jalil y Jaldo, aliados del oficialismo
Martes, 23 de diciembre de 2025 15:50
Los senadores del bloque peronista Convicción Federal votarían en general el Presupuesto 2026, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con integrantes de la bancada. 

Sin embargo, aclararon que no acompañarían el artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. 

De esta manera, se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta en la otra bancada que preside Mayans.

El bloque está integrado por Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Tanto Andrada como Mendoza responden a sus gobernadores: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente. 

La sesión está prevista para el próximo viernes 26 de diciembre. El oficialismo no incluirá el Capítulo 11, que fue rechazo en su paso por Diputados y que contenía las derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.  

