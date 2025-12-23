Agustín Canapino se llevó el Olimpia de Oro: Dí María ganó el de plata en fútbol y quiénes fueron los otros distinguidos

El piloto de Arrecifes Agustín Canapino logró alzarse con el Olimpia de Oro 2025, premio que se le otorga al mejor deportista argentino del año, al tiempo que el mediocampista de Rosario Central Ángel Di María logró el de plata en la terna de Fútbol, durante una ceremonia llevada acabo este lunes en la Usina del Arte por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

El corredor albiceleste obtuvo la estatuilla dorada por segunda vez tras vencer en la terna de plata a Franco Colapinto, pilarense que se desempeña en la Fórmula 1.

Luego de haber conseguido la máxima distinción del deporte argentino en 2018, Canapino volvió a conquistar el galardón con argumentos más que notables. El “Titán” de 35 años hizo historia a nivel nacional al coronarse en el Turismo Carretera, TC 2000 y TC Pick Up.

Con una temporada para el recuerdo, Canapino llegó a 18 trofeos y desplazó a Juan María Traverso al segundo lugar para convertirse en el corredor con más títulos en el automovilismo nacional.

Premios Olimpia: Di María, el más destacado en el fútbol

El atacante de Rosario Central fue galardonado con el máximo reconocimiento del deporte argentino en su disciplina.

El delantero de Rosario Central Ángel Di María fue reconocido este lunes con el Olimpia de Plata en fútbol durante una ceremonia llevada a cabo en la Usina del Arte en Buenos Aires y recibió la máxima distinción del deporte argentino.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 se impuso ante sus compatriotas Leandro Paredes, mediocampista de Boca, y Lautaro Martínez, atacante del Inter de Milán, por lo hecho con el “Canalla” donde consiguió consagrarse como Campeón de Liga en una polémica premiación.

Además, el “Fideo” fue reconocido por su labor hecha en los últimos años con la “Albiceleste”, ya que no solo consiguió la Copa del Mundo, sino que también logró convertirse en bicampeón de Amarina por las conquistas en 2021 y 2024.

Su tan esperado regreso al elenco rosarino dio mucho de que hablar y puso las expectativas muy altas en el delantero de 37 años. Sin embargo, el astro criollo las superó con creces dado que levantó un título, anotó varios goles y obtuvo la clasificación de su equipo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Al momento de subir al escenario, Di María le entregó una placa y una camiseta con su nombre y el número 11 a Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dejó unas sentidas palabras de agradecimiento.

Por su parte, Diego Armando Maradona fue galardonado con el Olimpia Infinito 2025, en un reconocimiento destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos.

El premio fue recibido por Dalma y Gianinna, sus hijas, y dedicaron unas emotivas palabras hacia su difunto padre al momento de subir al escenario.

En tanto, el Olimpia de Brillantes fue para el basquetbolista Ricardo Primitivo González , campeón mundial con la Selección argentina en 1950.

González, de 100 años, estuvo en la ceremonia y recibió el reconocimiento.

