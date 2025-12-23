Accidente vial en la ruta nacional 34: un vehículo terminó en un canal en Pichanal

Un accidente vial se registró este martes por la mañana sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Pichanal, donde se vieron involucrados dos vehículos por causas que se encuentran bajo investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando, por motivos que no fueron precisados, uno de los rodados perdió el control y terminó dentro de un canal ubicado a la vera de la calzada. El impacto generó preocupación entre quienes transitaban por la zona en ese momento.

El otro automóvil involucrado permaneció sobre la cinta asfáltica con toda su parte delantera destrozada, dando cuenta de un duro impacto frontal.

Personal policial se hizo presente rápidamente en el lugar y trabaja en las tareas de rigor, tanto para establecer la mecánica del siniestro como para garantizar la seguridad vial. Además, se procedió a ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante varios minutos.

Hasta el momento no se brindó información oficial sobre personas heridas, aunque se aguarda un parte más detallado a medida que avancen las actuaciones correspondientes.