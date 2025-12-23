Clima en Salta: cómo estará el tiempo para la Nochebuena y la Navidad

La inestabilidad climática que se venía anticipando para la ciudad de Salta y localidades vecinas se confirmó con el correr de las horas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas vigentes por lluvias que abarcan desde la tarde de este martes 23 de diciembre hasta el jueves 25, atravesando la Nochebuena y Navidad.

La primera de las alertas rige desde hoy martes a las 18 hs hasta la medianoche, mientras que una segunda advertencia reactiva la recomendación para el miércoles desde las 18 hs hasta la misma hora del jueves.

Según los mapas y pronósticos del SMN, la probabilidad de lluvias para la región se ubicará entre 40 % y 70 % entre el miércoles y el jueves, con chaparrones y posibles tormentas aisladas, además de probabilidad de precipitaciones más intensas por la tarde y noche de Navidad.

Esta situación se ve reforzada por el ingreso de un frente frío desde el sur, que además de favorecer la llegada de sistemas nubosos activos genera un descenso de la temperatura que se hará sentir a partir de Nochebuena.

Para el jueves, día de Navidad, se espera que la temperatura máxima no supere los 22º.

Navidad bajo techo

El prolongado mal tiempo obligará a replantear las tradicionales reuniones familiares al aire libre. En barrios y localidades del área metropolitana de Salta, la recomendación es armar la mesa navideña dentro de casa o en espacios cubiertos, ya que los chaparrones y la presencia de tormentas aisladas podrían interrumpir cualquier actividad exterior.

El meteorólogo Edgardo Escobar ya había anticipado en El Tribuno el mal tiempo para el miércoles y jueves.

Luego de los festejos, habrá una mejora del tiempo pero solo por unas horas, aumentará la temperatura y la máxima llegaría a los 28º, pero continuará la probabilidad de lluvias, aunque en un menor porcentaje.

Pronóstico del tiempo para Salta