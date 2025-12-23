Cena navideña en Metán para personas, solas, humildes o en situación de calle

Mucha solidaridad, empatía y amor al prójimo, el verdadero espíritu de la Navidad se hace sentir en San José de Metán, donde por segundo año una familia humilde de trabajadores del barrio Libertad, compartirá una cena con personas solas, sin recursos, o en situación de calle.

Se trata de Diego Baldivia, quien con su esposa, Natalia Concha, la madre de Natalia, Lucrecia Romano, y el apoyo de vecinos, comerciantes y de la Municipalidad, ofrecerán alimentos de manera gratuita en una mesa que se prepara en el hall central de la terminal de ómnibus.

“Esto surgió el año pasado porque vimos a muchas personas solas y en situación de calle. Nosotros habíamos juntado un poco de dinero porque nos casamos y en vez de hacer una fiesta decidimos compartir de esta manera una cena en Navidad y en Año Nuevo”, dijo Diego a El Tribuno.

El año pasado compartieron la mesa unas 30 personas y este año esperan llegar a 50.

“Ya hemos vivido una hermosa experiencia que seguramente se va a repetir en esta Navidad y en Año Nuevo. Les decimos a las personas que no tengan un plato de comida que se acerquen, al igual que los que están solos o en situación de calle. Podemos compartir una mesa todos juntos y nadie les va a sacar fotos ni los va a filmar”, destacó Natalia.

Este año se volvieron a sumar vecinos y comerciantes solidarios para juntar todo lo necesario para realizar la cena navideña para unas 50 personas. “Los esperamos a todos a partir de las 21 horas en esta Noche Buena”, dijo la mujer con gran espíritu navideño.

“Una Navidad para todos”

“Mi suegra se encarga de hornear los pollos y hacer las pizzetas. Este año va a haber una mesa dulce, sándwiches, empanadas, el plato principal va ser pollo con ensalada rusa, después vamos a tener ensalada de frutas y sidra para compartir el brindis”, detalló Diego Baldivia.

Se trata de una familia humilde de trabajadores que invita a vivir “Una Navidad para todos”, como denominaron a la iniciativa, que aclararon que no persigue fines políticos.

Además en la jornada de hoy en la terminal de ómnibus repartieron ropa y calzados a personas humildes que juntaron de donaciones de vecinos de Lumbreras, Río Piedras, Metán y de Salta capital.

