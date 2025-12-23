Fundación Munay Rurun prepara la cena solidaria "Juntos Hacemos Navidad” y solicita colaboración

Como cada año, la Fundación Munay Rurun llevará adelante una nueva edición de su tradicional cena solidaria denominada “Juntos Hacemos Navidad”, una iniciativa que busca acompañar a quienes atraviesan las fiestas de fin de año en soledad o en situación de vulnerabilidad.

En esta oportunidad, la organización se encuentra abocada a la preparación de alrededor de 400 bandejas de comida, que serán destinadas a personas solas, adultos mayores, personas hospitalizadas y familias que, por distintas razones, no pueden celebrar la Nochebuena en sus hogares.

Desde la fundación destacaron que la propuesta no solo apunta a brindar un plato de comida, sino también a generar un gesto de acompañamiento y contención en una fecha especialmente sensible. Bajo ese espíritu, invitan a la comunidad a sumarse a lo que definen como una “revolución de amor por los que menos tienen”.

Aporte solidario

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante un pequeño aporte económico, que permitirá sostener la iniciativa y llegar a más personas. Las donaciones se reciben a través del alias serio.paseo.amorosos, a nombre de la Fundación Munay Rurun, o bien contactándose al 3875378486/83 para coordinar otras formas de ayuda.

“Entre todos podemos hacer un mundo mejor”, expresaron desde la organización, al tiempo que remarcaron la importancia del compromiso colectivo para que nadie se quede sin celebrar la llegada de la Navidad. La campaña vuelve a poner en valor la solidaridad como herramienta fundamental para acompañar a quienes más lo necesitan en estas fechas.