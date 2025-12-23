Polémica con el oro: la Justicia obligó al Banco Central a aclarar los movimientos que realizó al exterior

La Justicia dictaminó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá transparentar los movimientos del traslado del oro hacia el exterior.

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictaminó el fallo sobre los movimientos que hizo el Central con los lingotes de oro.

Los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani detallaron que el Banco Central omitió explicar “punto por punto” los motivos de la reserva para cada dato en particular.

Previamente, la entidad que preside Santiago Bausili se había amparado bajo el artículo 8 de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, explicando que revelar los datos sobre la extracción del oro “pondría en riesgo la seguridad de las reservas y la estabilidad financiera del país”.

Ahora, la entidad financiera deberá decidir si entrega la documentación o fundamenta -de forma técnica- los puntos que presentan un peligro la estabilidad financiera.

La denuncia de La Bancaria

Un año atrás, el gremio que conduce el diputado kirchnerista Sergio Palazzo había solicitado un pedido de acceso a la información pública para que Bausili conteste “las versiones relativas a la salida de oro de las reservas" del organismo "con destino al exterior”.

“Ante versiones circulantes relativas a la salida de oro de las reservas del BCRA con destino al exterior, acompaño el pedido de información pública, clara, precisa, completa y detallada, efectuada al presidente del BCRA de acuerdo al derecho que me confiere la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y su decreto reglamentario N° 206/2017”.

Según Palazzo, el 7 de junio del 2024 “hubo una partida” y el 28 del mismo mes "hubo otra”.

Días después, el ministro de Economía Luis Caputo respondió ante la incertidumbre generada, y aclaró que si se movían al exterior era “una medida muy positiva” porque le permite al país obtener rendimientos por esa colocación que no se podrían hacer de otra manera.

“Es una movida muy positiva, porque hoy tenés oro en el BCRA que es como si tuvieras un inmueble adentro que no se puede usar para nada. Si lo tenés afuera podes obtener retornos”, indicó el funcionario.