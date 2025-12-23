Legisladores de LLA se reunieron con la Cámara de la Minería de Salta

Legisladores nacionales y provinciales de La Libertad Avanza mantuvieron una reunión con autoridades y representantes de la Cámara de la Minería de Salta, en un encuentro realizado en la sede de la entidad empresaria, con el objetivo de analizar el marco normativo ambiental vigente y su impacto en el desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Durante la reunión, ambos sectores abordaron una iniciativa orientada a superar las controversias interpretativas que presenta la legislación actual y a fortalecer el reconocimiento de las atribuciones que la Constitución Nacional asigna a las provincias en materia de protección del ambiente y administración de los recursos naturales. En ese sentido, se puso especial énfasis en la necesidad de avanzar en una correcta aplicación de la Ley 26.639, que establece el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.

Los participantes coincidieron en que una clarificación de la normativa ambiental y una adecuada protección de los recursos hídricos permitirán brindar mayor certidumbre jurídica a la sociedad en su conjunto, al tiempo que se resguardan los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. En ese marco, legisladores y representantes del sector minero manifestaron su voluntad de trabajar de manera conjunta para promover la adhesión de Salta a la normativa nacional y garantizar su correcta implementación.

Despejar "zonas grises"

Desde la Cámara de la Minería de Salta se destacó que este ordenamiento resulta clave para fomentar la producción, impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo y despejar las "zonas grises" que actualmente generan incertidumbre en los mercados internacionales.

"Lo primero que hace una empresa al evaluar una inversión es un due diligence con tecnología de punta para determinar su factibilidad. En ese proceso, el aspecto ambiental es determinante", señaló uno de los representantes de proyectos presentes en el encuentro.

Por el sector minero participaron Juan Martín Gilly, presidente de la Cámara de la Minería de Salta; Marie-Pierre Lucesoli, gerente de la entidad; Ignacio Rojo (Río Tinto); Matías Argüello (Proyecto Pastos Grandes); Facundo Huidobro (Mansfield); Alejandro Lafon (Tecpetrol); Gustavo Caldelas y Sofía Lanusse (Grupo Nioi); y Sebastián Virgili (NOA Lithium).

En representación de La Libertad Avanza asistieron los senadores nacionales María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita; los diputados nacionales Carlos Zapata, Gabriela Flores y Julio Moreno; el senador provincial Roque Cornejo; y los diputados provinciales María Davis, Victoria Cayo, Sergio López, Claudio Cansino y Franco Lastra.