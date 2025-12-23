Un banco de agua y la lluvia intensa provocaron el vuelco de un auto en una rotonda del norte de la ciudad

La lluvia no solo cambia el paisaje urbano: también transforma el comportamiento del asfalto y pone a prueba la atención de quienes manejan. Pasada la medianoche, cuando el tránsito era escaso pero las precipitaciones seguían cayendo con fuerza en la Ciudad de Salta, un automóvil perdió estabilidad en una maniobra habitual y terminó volcando en uno de los accesos más transitados del sector norte de la ciudad.

El hecho se produjo cuando un Citroën C3 color bordó circulaba por avenida Bolivia e intentó incorporarse hacia avenida Patrón Costas, a la altura de la rotonda de Los Brigadistas. En ese punto, el conductor se encontró con un banco de agua acumulada sobre la calzada, consecuencia directa de la intensa lluvia que afectaba a la zona en ese momento.

Según se pudo reconstruirse a través del informe policial, al tomar la rotonda el vehículo se desplazó sobre el asfalto excesivamente resbaladizo, perdió adherencia y terminó volcando hacia el canal que separa las manos de circulación (Este-Oeste, Oeste-Este). La maniobra no pudo ser corregida a tiempo, pese a la baja velocidad habitual con la que se transita ese sector.

Dentro del rodado viajaban dos personas, quienes lograron salir por sus propios medios. Ambas presentaban golpes y escoriaciones leves y fueron asistidas por personal del Samec, que constató que no era necesario su traslado a un centro de salud. De acuerdo con las fuentes intervinientes, el test de alcoholemia dio resultado negativo, lo que reforzó la versión de que el siniestro estuvo directamente vinculado a las condiciones climáticas adversas y al agua acumulada sobre el pavimento.

El vehículo permanecía en el lugar mientras se aguardaban las tareas correspondientes para su retiro, en una zona donde, cada vez que se registran lluvias intensas, la calzada suele presentar acumulaciones de agua que complican la circulación y reducen la capacidad de respuesta de los conductores.

El episodio volvió a poner en evidencia cómo, aun sin exceso de velocidad ni consumo de alcohol, la combinación de lluvia persistente, drenaje insuficiente y maniobra brusca puede derivar en situaciones de riesgo, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad también se ve reducida.

Recomendaciones para automovilistas en días de lluvia

• Reducir la velocidad incluso en zonas conocidas o de tránsito habitual.

• Mantener mayor distancia de frenado con otros vehículos.

• Evitar maniobras bruscas al doblar o ingresar a rotondas.

• Circular con luces bajas encendidas para mejorar la visibilidad.

• Prestar atención a bancos de agua y sectores con drenaje deficiente.

• Verificar el estado de los neumáticos, clave para una buena adherencia.

Con lluvia, el asfalto cambia y los márgenes de error se acortan. Manejar con precaución sigue siendo la principal herramienta para evitar siniestros.