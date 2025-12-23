Poco consumo y presión fiscal, las dos caras del año más difícil para el comercio de Orán

El comercio de Orán transita el final de 2025 con una mezcla de expectativa y cansancio. No es el clima habitual de las fiestas de fin de año, cuando el movimiento suele ofrecer un respiro luego de meses difíciles. Esta vez, la sensación dominante es otra: incertidumbre, agotamiento y un balance que deja más pérdidas que alivios. Así lo planteó Ariel Zablouk, presidente de la Cámara de Comercio de Orán, al analizar un año que calificó como uno de los más duros que recuerda el sector.

Zablouk describió un escenario en el que las fechas de diciembre aparecen como “una de las últimas oportunidades” para mejorar números que vienen golpeados. Los comercios apostaron a ofertas, promociones y variedad de productos, aunque la expectativa se mantiene moderada. “Estamos terminando un año muy duro para el comercio, muy complicado. Esperamos que estos días podamos tener buenas ventas y cerrar el año con un poco de oxígeno”, resumió.

El diagnóstico general del dirigente fue contundente. Para Zablouk, 2025 fue uno de los peores años para el comercio en Orán, con un impacto directo de la situación fronteriza. “Lamentablemente no pudimos competir con el país vecino y eso nos golpeó muy fuerte”, afirmó, en referencia a la histórica diferencia de precios que empuja el consumo hacia Bolivia y deja al comercio local en clara desventaja.

Prevé un primer semestre 2026 complejo

Mirando hacia adelante, el panorama tampoco aparece despejado. El titular de la Cámara anticipó que el primer semestre de 2026 seguirá siendo complejo, a la espera de cambios estructurales que permitan recuperar competitividad. En ese sentido, puso el foco en la necesidad de bajar impuestos municipales, provinciales y nacionales, una condición que considera clave para empezar a revertir la situación.

Uno de los puntos más sensibles es la tasa de actividad comercial, que en Orán figura entre las más caras de la provincia. Zablouk señaló que en algunos rubros, como el mayorista, hubo incrementos de hasta 1,2%, y remarcó que la anunciada baja de impuestos municipales todavía no se concretó. No obstante, aseguró que existe un compromiso del intendente para avanzar en una reducción que alivie la carga sobre los comerciantes.

El dirigente también se refirió a una reciente reunión regional con la Cámara Argentina de Comercio, donde expuso tres ejes que considera centrales para el norte salteño: el alto costo de la energía, el comercio ilegal y la ley de área de frontera. En ese encuentro, relató, llamó la atención la enorme brecha en las tarifas eléctricas. “En Neuquén pagan poco más de 200 mil pesos y acá una fábrica paga más de 1.800.000”, comparó, para graficar la falta de competitividad que enfrenta Orán.

En cuanto al contexto regional, valoró como un dato positivo el reciente aumento del precio del combustible en Bolivia, al entender que puede ayudar a equilibrar parcialmente la situación en la frontera. “Estamos en desventaja a nivel de frontera. Esto empieza a equilibrar un poco la situación”, sostuvo.

Finalmente, Zablouk se pronunció sobre el rumbo del Gobierno nacional y planteó la necesidad de avanzar con la reforma laboral. “Ser comerciante hoy es muy difícil. Tenemos todas las leyes en contra. Creo que estas reformas pueden generar un cambio”, afirmó. Si bien reconoció que la baja de la inflación es un dato alentador, insistió en que sin mejores salarios será difícil reactivar el consumo.

El cierre de su análisis dejó una definición que sintetiza el ánimo del sector: la convicción de que no hay margen para bajar los brazos, aun en un contexto adverso. “Necesitamos que se active el consumo. Estamos en el camino correcto, pero hay que seguir peleándola”, expresó.

